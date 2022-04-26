Обвиняемые в подготовке убийства Соловьёва не признают вину 

Двое обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, не признают вину в инкриминируемом им преступлении.

Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Стрижакова и Дружинина на два месяца. Заседания по мере пресечения проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала прокуратура, сославшись на материале в деле, которые затрагивают вопросы "безопасности государства".

В ходе заседания Стрижаков настаивал на том, что ему противопоказано находиться в СИЗО, так как ранее он дважды проходил лечение в психиатрических больницах. В свою очередь Дружинин заявил о том, что улики по уголовному делу ему подбросили.

Всего в деле о подготовке покушения на Соловьёва - шесть подозреваемых. По данным телеграм-канала Baza кроме Стрижакова и Дружинина это Владимир Степанов и Владимир Беляков, ранее отбывшие наказания за членство в одной из "националистических банд", а также их соратники Bloodman (настоящее имя не сообщается) и Андрей Пронский, который, по утверждению СМИ, проходил принудительное психиатрическое лечение по приговору суда: Пронского обвиняли в убийстве знакомого в декабре 2011 года.

В понедельник Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ "пресекла деятельность террористической группы", которая планировала убийство известного российского тележурналиста. Позже ФСБ сообщила, что речь идёт о Владимире Соловьёве (одном из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающем прокремлёвские позиции), а также опубликовала видео задержания подозреваемых. По версии спецслужбы, все они - граждане России, которые, являясь "членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации", якобы действовали по заданию Службы безопасности Украины. При обысках, по утверждению ФСБ, у них изъяли "самодельное взрывное устройство, шесть пистолетов ПМ, "коктейли Молотова", обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, нацистскую символику, наркотические средства, а также поддельные украинские паспорта".

Украинские власти категорически отрицают какую-либо связь с задержанными.