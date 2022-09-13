Мосгорсуд вынес приговор обвиняемым в убийстве бывшего советского агента в Израиле, бизнесмена Шабтая Калмановича. Он был застрелен в 2009 году. Трое жителей Ингушетии получили от 18 до 22 лет колонии строгого режима, — передаёт "Коммерсантъ".

Багаудин Костоев приговорён к 22 годам колонии строгого режима, Батыр Тумгоев — к 18 годам, Али Белхороев — к 20 годами. Осуждённых нахывают исполнителями. Заказчиков и мотив убийства следствию установить не удалось.

Калманович — уроженец Каунаса, в 1971 году репатриировался в Израиль, занимался торговлей алмазами в странах Африки, работал в израильском правительстве.

В 1987 году Калманович был осуждён за шпионаж в пользу СССР. Суд постановил, что он не меньше 17 лет работал на КГБ. В 1993 году был помилован и выпущен на свободу.

В России Калманович занялся бизнесом, став партнёром музыканта Иосифа Кобзона, которого власти США подозревали в связях с организованной преступностью. Вместе с ним они владели сетью магазинов спортивной экипировки Nike и Puma в России, сетью аптек и были дистрибьюторами брендов одежды и драгоценностей Chanel и Cartier.

Израильский бизнесмен организовывал концерты ведущих мировых музыкантов, в том числе Майкла Джексона, владел торговым центром в центре Москвы и был совладельцем крупных московских рынков.

В Санкт-Петербурге он получил землю под строительство гипермаркетов, в торжественной закладке одного из его магазинов от мэрии города участвовал советник мэра Владимир Путин, писало издание Slon.ru.

Калманович был известен как спортивный предприниматель, в разное время владел или управлял мужским и женским баскетбольными клубами "Спартак" в Москве, одноимённом клубом в Санкт-Петербурге и вильнюсским "Жальгирисом". Занимался строительным и банковским бизнесом. Был советником министра транспорта и, по собственному утверждению, Администрации президента.

Публикации связывали Калмановича с организованной преступностью и российскими спецслужбами - он был знаком с Путиным и первым постсоветским мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, став одним из свидетелей его смерти.

Сам предприниматель был убит в центре Москвы. Возле автомобиля Mercedes S500 бизнесмена остановилась серебристая Lada Priora, после чего сидевший в ней киллер выпустил по пассажиру 24 пули. Двумя из них был ранен водитель бизнесмена.