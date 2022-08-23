Обвиняемым по делу о баннере на здании ФСБ просят по 5 лет колонии

В ходе прений в Центральном районном суде Челябинска прокурор запросил по пять лет колонии общего режима анархисту Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой по делу о баннере "ФСБ - главный террорист" на заборе управления спецслужбы.

Об этом во вторник сообщил в своём Телеграм-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам Чикова, прокурор потребовал признать активистов виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти. В части вандализма, связанной с рисунками против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке, гособвинение попросило дело прекратить в связи с истечением сроков давности.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом, активисты выразили поддержку обвиняемым по так называемому делу "Сети" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Цибуковский также зажег файер, бросив его за ограду. Тем самым, как полагает обвинение, активисты "дерзко и цинично" нарушили общественный порядок, а файер применили в качестве оружия.

Уголовное дело против Цибуковского и Сафоновой рассматривается в Центральном районном суде Челябинска второй раз. 10 сентября прошлого года Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам, а его супругу - к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже в ноябре защите удалось добиться отмены обвинительного приговора областным судом. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.

В 2018 году Цибуковского, Сафронову и еще нескольких человек задержали из-за баннера, но вскоре отпустили. Их задержали вновь спустя два года, в итоге дело дошло до суда, пишет "Медиазона". Цибуковский также рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину.