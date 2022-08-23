Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Обвиняемым по делу о баннере на здании ФСБ просят по 5 лет колонии

В ходе прений в Центральном районном суде Челябинска прокурор запросил по пять лет колонии общего режима анархисту Дмитрию Цибуковскому и его жене Анастасии Сафоновой по делу о баннере "ФСБ - главный террорист" на заборе управления спецслужбы.

Об этом во вторник сообщил в своём Телеграм-канале руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По словам Чикова, прокурор потребовал признать активистов виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти. В части вандализма, связанной с рисунками против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке, гособвинение попросило дело прекратить в связи с истечением сроков давности.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом, активисты выразили поддержку обвиняемым по так называемому делу "Сети" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Цибуковский также зажег файер, бросив его за ограду. Тем самым, как полагает обвинение, активисты "дерзко и цинично" нарушили общественный порядок, а файер применили в качестве оружия.

Уголовное дело против Цибуковского и Сафоновой рассматривается в Центральном районном суде Челябинска второй раз. 10 сентября прошлого года Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам, а его супругу - к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда, однако уже в ноябре защите удалось добиться отмены обвинительного приговора областным судом. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а подсудимые освобождены из СИЗО под запрет определенных действий.

В 2018 году Цибуковского, Сафронову и еще нескольких человек задержали из-за баннера, но вскоре отпустили. Их задержали вновь спустя два года, в итоге дело дошло до суда, пишет "Медиазона". Цибуковский также рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG