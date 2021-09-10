В Челябинске анархисты приговорены к реальным срокам за баннер об ФСБ

В Челябинске суд приговорил двоих анархистов к реальным срокам лишения свободы за баннер с надписью "ФСБ — главный террорист". Об этом со ссылкой на адвокатов сообщает правозащитник Павел Чиков.

Дмитрия Цибуковского приговорили к двум с половиной годам, а его супругу Анастасию Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда. Гособвинение запрашивало по 6 лет реального лишения свободы каждому.

Анархистов признали виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом активисты выразили поддержку обвиняемым по так называемому делу "Сети" (организация признана в РФ террористической и запрещена). Цибуковского, Сафонову и ещё нескольких анархистов уже задерживали из-за этой акции в 2018 году.

Цибуковский рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину. Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли. Против активистов было возбуждено также дело о вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке в одном из дворов, однако суд снял обвинения в вандализме из-за истечения срока давности.

Часть времени под следствием Цибуковский и Сафонова провели в СИЗО и под домашним арестом, поэтому в колонии в случае вступления приговора в силу они проведут меньше времени, чем указано в приговоре. По словам Чикова, приговор будет обжалован.