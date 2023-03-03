Обвиняемый по делу о "фейках" журналист Новашов выступил в суде

Журналист из Кузбасса Андрей Новашов, обвиняемый по уголовному делу о так называемых фейках о российской армии, выступил в суде с последним словом. Об этом сообщает Сибирь.Реалии .

Журналиста судят за посты и репосты сообщений во "ВКонтакте" - в том числе, об атаках российской армии на Мариуполь, которые привели к жертвам среди мирного населения, в том числе – детей. Обвинение запросило для него 11 месяцев исправительных работ.

Новашов не согласился с обвинениями, считая дело сфабрикованным. По его мнению, уголовное преследование является местью за журналистскую деятельность. Так, обвинение приобщило к материалам дела фотокопии журналистских удостоверений и текстов Новашова на Сибирь.Реалии и "Тайга.Инфо", хотя они не имеют отношения к сути дела. По словам журналиста, в ходе следствия и суда не была доказана ни ложность информации, которую он опубликовал "ВКонтакте", ни тем более "заведомая ложность".

Ранее защита Андрея Новашова и он сам неоднократно заявляли, что репост Новашова во "Вконтакте" об атаках российской армии на Мариуполь нельзя считать "заведомо ложной информацией", поскольку его фактическое содержание невозможно опровергнуть: официальные данные о жертвах среди населения в ходе боевых действий в Украине не публиковались российской стороной.

Ранее в ходе одного из судебных заседаний Андрей Новашов заявил, что его дело основано на том, что государственные органы всегда транслируют только правду. Из озвученных им примеров видно, что это не так. "Мне можно предъявлять статью, что я распространял информацию, противоречащую точке зрения Путина или Минобороны. Но такой статьи нет в Уголовном кодексе", - сказал журналист.

В последнем слове Андрей Новашов обратил внимание судей на то, что показания свидетелей обвинения совпадали почти дословно, а большая часть свидетелей знакома с сотрудниками центра "Э", которые занимались расследованием. Кроме того, часть свидетелей ранее давали показания против других кемеровских оппозиционеров.

Закон о так называемых фейках об армии журналист назвал "надуманным" и "сочинённым в спешке", а также "мощным оружием по борьбе с пацифистами". "Неужели Вы не видите, что этот закон посягает на свободу слова и противоречит Конституции?" - сказал журналист, обращаясь к судье.

Фейками российские власти считают публикацию любой информации о войне в Украине, отличной от версии Минобороны России.