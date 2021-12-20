Основатель Group IB Илья Сачков, арестованный в сентябре по обвинению в госизмене, ещё год назад записал видео на случай своей смерти или ареста, которое разослал друзьям. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника, близких к Сачкову. Существование видео подтвердил и режиссёр Андрей Лошак, у которого Сачков снимался для сериала о хакерах, который выйдет в конце декабря.

По словам друга Сачкова, в видео он предполагает покушение, в частности, что его могут отравить. А в последние месяцы Сачков отмечал, "что обвинение в госизмене тоже не стоит исключать", рассказал друг арестованного бизнесмена.

Илья Сачков был арестован в конце сентября. Детали его дела засекречены. Вину в госизмене, которая, как утверждает следствие, нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, и сотрудничество с иностранной разведкой Сачков не признаёт.

Собеседники СМИ на рынке информационной безопасности предполагают, что преследование Сачкова может быть связано с делом о госизмене 2016 года, по которому он проходил свидетелем. Обвиняемые по нему бывший сотрудник ФСБ Руслан Стоянов, сотрудник "Лаборатории Касперского", и сотрудник Центра информбезопасности Георгий Фомченков получили длительные тюремные сроки.

Как писал Bloomberg, дело Сачкова может быть связано с передачей США информации о причастности российских хакеров к атакам перед американскими президентскими выборами в 2016 году. По данным агентства, хакеры предположительно имеют отношение к группировке Fancy Bear. Её связывают с российской военной разведкой.

В конце ноября Лефортовский суд в Москве продлил на три месяца арест бизнесмена. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 28 февраля 2022 года. Тогда же стало известно, что Сачков обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Бизнесмен сравнил своё дело с делом офицера Альфреда Дрейфуса, которого в конце XIX века во Франции обвинили в шпионаже, но затем оправдали.

16 декабря Илья Сачков передал через адвокатов обращение из СИЗО. В нём Сачков пишет, что его дело не связано с самой компанией и его работой в ней: "Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления".