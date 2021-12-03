Bloomberg рассказал о связи Сачкова с хакерами из Fancy Bear

Дело обвиняемого в госизмене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова может быть связано с передачей США информации о причастности российских хакеров к атакам перед американскими президентскими выборами в 2016 году. Об этом сообщает Blomberg.

По данным агентства, хакеры предположительно имеют отношение к группировке Fancy Bear. Её связывают с российской военной разведкой.

Сачков был арестован в конце сентября. Детали его дела засекречены. Bloomberg пишет, что преследование Сачкова может быть связано с делом о госизмене в отношении сотрудника ФСБ Сергея Михайлова. В 2018 году суд приговорил его к 22 годам тюрьмы.

Собеседники агентства рассказали, что Сачков и Михайлов были хорошо знакомы и долгие годы работали вместе. Затем оба якобы передали на Запад информацию, которая доказала причастность России к вмешательству в выборы в США. В результате это привело к санкциям Вашингтона против против руководства Службы внешней разведки России.

О вероятной связи Сачкова с делом Михайлова вскоре после ареста основателя Group-IB писали и российские СМИ.

Кроме того, как отмечает Bloomberg, Сачков передал США информацию о близком к Кремлю бизнесмене Владиславе Клюшине. Он основатель группы компаний M13, которая занимается медиамониторингом в том числе для администрации президента России. СМИ также предполагают, что Клюшин ранее был владельцем телеграм-канала "Незыгарь". Бизнесмен добился опровержения этой информации через суд.

В начале лета стало известно, что Клюшина задержали в Швейцарии по запросу США. Сейчас бизнесмен ожидает экстрадиции. Вашингтон подозревает его в торговле данными корпораций Tesla и IBM и готовится обвинить в хакерских атаках.

Bloomberg пишет, что Сачков передавал данные за рубеж, так как хотел укрепить связи на Западе – в том числе с Европолом и Интерполом – для выхода Group-IB на международный рынок. При этом компания продолжала работать с российскими властями по госконтрактам.

Вину в госизмене Сачков не признаёт.

В конце ноября Лефортовский суд в Москве продлил на три месяца арест бизнесмена. Тогда же стало известно, что Сачков обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Путину. Бизнесмен сравнил своё дело с делом офицера Альфреда Дрейфуса, которого в конце XIX века во Франции обвинили в шпионаже, но затем оправдали.