Военный суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы по статье о вербовке и склонению к террористической деятельности 42-летнего гражданина России Зелимхана Мазаева. Суд в Дубае называл его исполнителем убийства бывшего командира батальона спецназа ГРУ "Восток", героя России Сулима Ямадаева, враждовавшего с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Как пишет газета "Коммерсантъ", Мазаев, согласно приговору российского суда, профинансировал поездку в Сирию в апреле 2014 года россиянина, планировавшего присоединиться к запрещённой в России организации "Исламское государство". За это, за разбой и грабёж он получил 8 лет колонии. Ему уже засчитаны четыре года заключения, скоро он сможет обратиться за условно-досрочным освобождением.

В 2009 году следствие в Дубае называло Мазаева участником группы из 10 россиян, прилетевших убивать 35-летнего Ямадаева, жившего тогда в эмирате. Утверждалось, что Мазаев застрелил Ямадаева из пистолета Стечкина на подземной парковке жилого комплекса.

По делу тогда были приговорены к пожизненному сроку двое граждан Таджикистана и Ирана. Всем россиянам удалось скрыться, они объявлялись в международный розыск. Среди разыскиваемых был один из ближайших соратников Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов.

Позже дело против подозреваемых в убийстве было закрыто по примирению сторон, как разрешает законодательство в ОАЭ. Имена россиян, включая Мазаева, были убраны из розыска, осуждённые были освобождены и депортированы.

Мазаев после этого ещё дважды попадал в кринимальную хронику, пишет "Комеммерсантъ". В 2011 году он забыл пистолет Стечкина в московском ресторане "Сокровище шейха" в самом центре Москвы. В феврале следующего года он получил ранение в пах из травматического пистолета в ресторане в торговом центре "Европейский". Утверждалось, что он случайно выстрелил сам в себя, по другой версии, ему прострелили ногу люди ямадаевых.

Во время операции в НИИ скорой помощи им. Склифосовского Мазаева охраняли десять вооружённых человек, писал сайт LifeNews. Позже он сбежал из палаты.