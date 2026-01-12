Обвиняемый в Украине в убийстве полковник стал замглавы Самары

В Самаре заместителем мэра (главы городского округа) назначен участник войны в Украине, кавалер нескольких российских орденов 43-летний полковник Сергей Карасёв. Об этом сообщается на сайте российской программы переподготовки участников войны в Украине в чиновников "Время героев". В 2023 году Генпрокуратура Украины обвиняла Карасёва в совершении военных преступлений в ходе вторжения, внимание на это обратило издание "7x7".

В публикации Генпрокуратуры имя Карасёва не называлось, однако в сентябре 2025 года британская газета The Sunday Time раскрыла его личность. В материалах Генпрокуратуры Украины обвиняемый военный упоминается как командир 31-ю десантно-штурмовой бригады. Карасёв возглавил эту бригаду незадолго до вторжения в Украину в 2022 году.

По версии украинской стороны, в 2022 году Карасев застрелил жителя оккупированного Ирпеня из-за отсутствия документов, а также избил пенсионерку, вырвав ей клок волос и выбив зубы прикладом автомата. Сам Карасёв обвинения не комментировал.

На сайте "Времени героев" говорится, что Карасёв в новой должности будет "решать задачи, связанные с поддержкой бойцов, ветеранов СВО и их семей". Там же сказано, что более участников программы заняли новые должности, среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев и глава детско-юношеского "Движения Первых" Артур Орлов.



