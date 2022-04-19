"Объявит всеобщую мобилизацию прямо на Красной площади"

Сразу несколько заявлений о начале "нового" этапа российской агрессии России против Украины прозвучали сегодня. Одни считают его вторым, другие уже третьим, но так или иначе речь идет о полномасштабной битве за Донбасс, о которой говорилось в последние недели.

Одно из вышеупомянутых заявлений сделал министр обороны России Сергей Шойгу. Оно не слишком информативное, но привлекло внимание, поскольку Шойгу в последнее время редко лично комментирует войну в Украине, почти не появляется на публике, что породило слухи о его тяжелой болезни. Даже говоря о "героизме" российских солдат в ходе боевых действий, Шойгу читал свой текст по бумажке.

С таким выступлением российского министра, как всегда, сильно контрастировало очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского. Он тоже говорил о начале нового этапа войны против Украины, отмечая, что противник, после понесенных тяжелых потерь, стал действовать гораздо более осторожно. Видимо, считает Зеленский, у российского командования просто уже не остается другого выхода.

Существует немало прогнозов по поводу того, как поведет себя Владимир Путин в ближайшие недели и месяц. Настроен ли он на завершение войны с Украиной любой ценой уже к 9 мая, как предполагают многие, или война затянется, поскольку Путин поставит перед военными задачу захватить значительно большую часть территории Украины, чем представляют собой Донецкая и Луганская области. В любом случае предстоят бои прежде всего именно за Донбасс. Как считает украинский военный эксперт Михаил Самусь, в случае военных неудач российских войск, Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации "для борьбы с нацизмом" прямо во время парада на Красной площади 9 мая.

Сегодня появились сообщения о начале нового штурма российскими войсками и подразделениями так называемой "народной милиции ЛНР и ДНР" завода "Азовсталь" – фактически последнего очага сопротивления российской оккупации города Мариуполь. Полк "Азов", который держит там оборону, распространил видео, на котором женщины с детьми говорят, что находятся на территории завода, и просят обеспечить им безопасный выход. А командир полка "Азов" подполковник Прокопенко записал обращение к мировым лидерам с просьбой обеспечить "зеленый коридор" для эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали". Обращение к международному сообществу Прокопенко мотивировал тем, что российские военные не соблюдают своих обещаний и обязательств, поэтому доверия им просто-напросто нет.

В связи с ситуацией в Мариуполе получила продолжение и история с арестом украинского пророссийского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Против него в Украине возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, он находился под домашним арестом, сбежал из-под него после начала войны и был задержан при попытке пересечь границу Украины. Медведчук записал короткое обращение к Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с предложением обменять его на безопасный выход мирных жителей Мариуполя и его защитников.

Тренера спортшколы в Бурятии Валерия Яковлева, дважды сорвавшего со здания школы пресловутую букву Z, приговорили к штрафу в 90 тысяч рублей. Дело было возбуждено по доносу. А деньги на оплату штрафа собрали те, кто Яковлева поддержал. И прислал слова поддержки. Таких немало.

Весь мир обошла фотография двухлетней девочки-беженки с Украины, которой мама написала на спине шариковой ручкой ее имя и адрес – на украинском и английском языках. Российские СМИ писали, что это "очередной украинский пропагандистский фейк", призванный разжалобить аудиторию западных государств. Коллеги с телеканала "Настоящее Время", записали интервью с мамой девочки, киевлянкой Александрой Маковий.

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