"Объявление войны США". Соцсети о новой концепции внешней политики РФ

31 марта Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики России.

Иван Курилла

Я тут для себя законспектировал самое интересное (вот где пригодились навыки подготовки к занятиям по истории КПСС)), - не хотите - не читайте, тут в основном про историю и про англосаксов (да, теперь это официальный внешнеполитический термин).



Концепция внешней политики Российской Федерации

"4. Более чем тысячелетний опыт самостоятельной государственности, культурное наследие предшествовавшей эпохи, глубокие исторические связи с традиционной европейской культурой и другими культурами Евразии, выработанное за много веков умение обеспечивать на общей территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, сплотившей русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира."

"Место России в мире определяется (...) ее статусом (...) одной из двух крупнейших ядерных держав". "Россия с учетом ее решающего вклада в победу во Второй мировой войне, а также деятельной роли в создании современной системы международных отношений и ликвидации мировой системы колониализма выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня."

"Необратимо уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав"

"Предпринимаются попытки сдержать естественный ход истории, устранить конкурентов в военно-политической и экономической сферах, подавить инакомыслие."

" Рассматривая укрепление России в качестве одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, Соединенные Штаты Америки (США) и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа. Она направлена на всемерное ослабление России, включая подрыв ее созидательной цивилизационной роли, силовых, экономических и технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности"

19. В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание:

1) устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах,

(...)

9) консолидации международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей (в том числе этических норм, общих для всех мировых религий), нейтрализацию попыток навязывания псевдогуманистических и иных неолиберальных идеологических установок, приводящих к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов;

10) конструктивному диалогу, партнерству и взаимообогащению различных культур, религий и цивилизаций."

"60. Объективными предпосылками для формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами являются географическая близость, исторически сложившиеся глубокие культурно-гуманитарные и экономические связи народов и государств европейской части Евразии. Главным фактором, осложняющим нормализацию отношений России и государств Европы, является стратегический курс США и их отдельных союзников на проведение и углубление разделительных линий в Европейском регионе в целях ослабления и подрыва конкурентоспособности экономик России и государств Европы, ограничения суверенитета европейских государств, обеспечения глобального доминирования США."

"США и другие англосаксонские государства

62. Курс России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества.

63. Российская Федерация заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов между Россией и США с учетом их статуса крупнейших ядерных держав, особой ответственности за стратегическую стабильность и состояние международной безопасности в целом. Перспективы формирования такой модели российско-американских отношений зависят от степени готовности США к отказу от политики силового доминирования и пересмотру антироссийского курса в пользу взаимодействия с Россией на основе принципов суверенного равенства, обоюдной выгоды и уважения интересов друг друга.

64. Отношения с другими англосаксонскими государствами Российская Федерация намерена выстраивать в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы."

Одни Z-патриоты восприняли новую концепцию с восторгом

Ахмед Дудаев

⚡️⚡️⚡️Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности.



Указом Президента России утверждена новая концепция внешней политики РФ, в рамках которой страна выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.



В нашей стране не только религиозные ценности защищаются на законодательном уровне, но и национальная идентичность. В то время, когда по всему миру у людей отбирают историю, культурный код - бесценное наследие - сохранять нашу самобытность призывает нас наше государство. Мы безмерно гордимся руководством страны и мерами, которое оно предпринимает для укрепления национальных, культурных и духовно-нравственных ценностей народов России, что веками передавались из поколения в поколение.



Глава ЧР, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович Кадыров с большим вниманием относится к бережному соблюдению и сохранению наших обычаев и традиций. Для каждого чеченца это имеет огромное значение! Дала т1аьхье беркате йойла вайн!

АХМАТ - СИЛА!

АЛЛАХ1У АКБАР!

Сергей Марков

"Мы не будем больше делать никаких шагов доброй воли западным врагам России. Никогда" - вот что хочет российское общество видеть в новой Доктрине внешней политики России.

Другие задумались о деталях её исполнения.

Алексей Чадаев

Главный ужас, который охватывает наших людей — это ужас от осознания, что теперь придётся жить своим умом. Только из нынешней перспективы стало видно, что вот именно ум-то был всё время заёмный. В доктрине внешней политики мы объявили себя цивилизацией, но дотудова ещё плыть и плыть; цивилизационного уровня самостоятельности у нас не было никогда. Вся наша «особость» сосредоточена во входной мембране — это мы «оттуда» берём, ибо признаём годным, а это не берём, ибо ну тут уж они ваще. Так было при царях обеих династий, так было при коммунистах, так было при Ельцине-Путине. Спор шёл только о том, что брать и чего не брать, а вся «особость» проходила по категории изобретения велосипедов — зачем что-то придумывать, когда уже до нас всё придумано и прекрасно работает. Построить институт «своего ума» — задачка посложнее, чем любой гиперзвук и даже чем полёты в космос. Но вариантов нет, и не потому, что их ума нам больше не дадут, всё куда хуже: у них брать больше попросту нечего.

Роман Алёхин

У нас много хороших идей в светлых головах правителей, но кто все это будет реализовывать? Ведь из этих же кабинетов ранее звучало очень много про мягкую силу, а в итоге, как оказалось, эти слова были не про дело, не про укрепление России и Русского МИРА, а про большие бюджеты. И потратив бюджеты, мы опять вернулись к армии, авиации и флоту, которые, как оказалось, тоже больше про бюджеты, чем про реальную силу.

Либералы отнеслись к концепции Путина скептически.

Анатолий Воробей

Единственное упоминание Украины в новой "Концепции внешней политики Российской Федерации", утвержденной Путиным (за цитату и ссылку спасибо Роману Соколову):



"Рассматривая укрепление России в качестве одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, Соединенные Штаты Америки (США) и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа."

http://kremlin.ru/events/president/news/70811



Развязанная Россией захватническая война - это "меры по защите своих жизненно важных интересов", а помощь Украине в этой войне, которая до сих пор заключается только в вооружении, причем принципиально отмеренным так, чтобы не затрагивать территорию России - "развязали гибридную войну".

Екатерина Котрикадзе

Владимир Путин практически уничтожил внешнюю политику России. Друзей нет, есть много врагов и немного торговых партнеров (ну и парочка вассалов из числа республик бывшего СССР).



Своей войной в Украине он разорвал все связи с цивилизованным миром, выстроенные в 90-ые, когда у всех были надежды на демократию.



Теперь он переписывает концепцию внешней политике, хотя зачем это нужно, если нет ни концепции, ни внешней политики?

Мария Строева

Как пишет роспропаганда, "логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии и, по сути, революционные подвижки на внешнем контуре, которые получили ускорение с началом специальной военной операции". В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряжённости и, как подчеркнул Лавров, "экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию страны, создаваемых действиями недружественных государств".



Если коротко, то - все вокруг говно, мы д'артаньяны, мы всего лишь вторглись в Украину, а нас почему-то все не любят.

А вот выводы важны: будут гадить всем, до кого дотянутся, вооружаться до зубов и воевать, воевать, воевать. Мишустин сегодня уже заявил, что правительство принимает меры для резкого наращивания производства "самых востребованных видов вооружения".

Евгений Савостьянов

КОНЦЕПЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ

Путин подписал указ о новой Концепции внешней политики.

Анализировать её по пунктам можно долго. И примерно с той же нужностью, как разбирать по пунктам сталинскую конституцию СССР.

Интересно (и предсказуемо) вот что.

Первые три пункта носят формально-правовой характер. И в них всюду - Российская Федерация.

В первом же содержательном (п.4) используется название Россия.

Чтобы заявить о "более чем тысячелетнем опыте самостоятельной государственности".

Пааазвольте. Если о какой-то связи с СССР в российской Конституции говорится, то связь с "тысячелетним опытом" была полностью разорвана большевиками. И РФ её (связь) не восстанавливала и никоим образом не может на него (опыт) ссылаться. По крайней мере на наследие домонгольского периода больше прав у Украины (представьте, если бы они тоже взяли двойное название: Украина-Киевская Русь - вот был бы казус!), на период до 1380г. - у Монголии (тоже ссылались бы, как в новой Концепции, на "выработанное в течение многих веков умение обеспечивать на общей территории гармоничное сосуществование различных народов").

Но главное здесь - именно это: "общая территория".

Так что, уважаемые соседи, не питайте иллюзий.

По словам Путина, "обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе".

Каковые практические действия мы сейчас и наблюдаем по всей линии боевого соприкосновения, да и далеко вглубь Украины.

Последняя ли это концепция внешней политики Путина? Не знаю. За 24 года его правления это уже пятая версия. Каждую пятилетку по концепции и даже чаще. Можно даже анекдот придумать: "Чем отличается концепция от контрацепции? Первая меняется чаще".

Уверенно могу сказать одно: после ухода Путина она сразу ещё раз поменяется.

Николай Травкин

У нас, однако, не Европа. Это в Европе во власти одни придурки сидят, как утверждает Димитрий Анатолич. У нас во власти умные люди сидят, грамотные. У нас ежели задумали чего, то сломя голову не бросаются делать, а обязательно сначала концепцию утвердят. Да и концепцию не из фантазий своих высосут, а с учётом исторического опыта сочинят.

Вот, давеча, Концепцию внешней политики приняли и подчеркнули, что в основу её положен "более чем тысячелетний опыт самостоятельной государственности".

Правда, помнится, в первые 500 лет этого "тысячелетнего опыта" у нас с Монгольской империей и затем с Золотой ордой некоторые тёрки на протяжении 250 лет были. И в этот период наша "самостоятельная государственность" была в некоторой степени ограничена получением российскими князьями ярлыка на управление из рук великих монгольских ханов…

Хотя, именно в этот период и была заложена архитектура управления государством — вертикаль Власти. А поскольку у нас завсегда Власть и есть Россия, то в сроках государственности авторы концепции, пожалуй, не ошиблись.

В концепции говорится об уникальной миссии" России по "поддержанию глобального баланса сил" и "обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня". Внешняя политика России названа мирной, открытой, предсказуемой и соответствующей нормам международного права.

Одним из первых на слова о миролюбии России отреагировал британский МИД

День дурака ЗАВТРА

Андрей Мальгин

Путин подписал сегодня указ об утверждении концепции внешней политики РФ. Основная задача внешней политики, согласно концепции, - борьба с русофобией. И сегодня же в рамках борьбы с русофобией Вооруженные силы РФ обстреляли русскоязычную Авдеевку. Погиб пятимесячный ребенок и его бабушка. Родители ребенка ранены.

Еще одного малыша мы можем вспомнить сегодня, читая новости из Оренбургской области. Там с воинскими почестями похоронили бывшего зэка Шестакова. Он был осужден на 18 лет тюрьмы за хладнокровное убийство пятилетнего ребенка своей подруги, из которых отсидел четыре и отправился на фронт в составе ЧВК убивать украинцев. Погиб в Бахмуте. Губернатор области и руководство Ясненского городского округа выразили "глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой". "Его мужество и отвагу во имя мирного будущего Отечества, - сообщает местная газета, - мы навсегда сохраним в памяти".

И это тоже результат миролюбивой внешней политики Российской Федерации.

Одной из задач России, несмотря на её миролюбие, концепция называет устранение "рудиментов доминирования США".

Леонид Гозман

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ

Новая Концепция внешней политики, только что утвержденная Путиным – вовсе не набор бессмысленных глупостей, а фактическое объявление войны США. Среди других достаточно страшных моментов Концепции, о которых уже много писали, там есть и вовсе безумная идея. Одним из приоритетов РФ объявляется борьба с «рудиментами доминирования США в мире». То есть, если по мнению нашего начальства в какой-то точке мира сохраняется доминирование США, Россия должна всеми своими возможностями влезть туда и с этим доминированием покончить. То, что нас туда не звали, что это прямое столкновение с США и вмешательства в дела суверенных государств – их союзников и партнеров, не имеет значения. Главное – противостояние Большому Дьяволу.

Если бы я не был таким скромным, то я бы спросил Путина: «Парень, а тебе уж вовсе делать нечего? Может, попробуешь бороться с нищетой, со СПИДом, , с трущобами, из которых ты обещаешь переселить людей каждый год, и со многим другим – в своей стране? А те, над кем «доминируют» США, без тебя разберутся!».

Блогеры сомневаются в адекватности поставленных Путиным целей имеющимся у России возможностям и находят красивые метафоры.

Григорий Голосов

Утвержденная вчера внешнеполитическая доктрина России вполне могла бы составить главу "Мир глазами параноика" в новом издании книги "Творчество душевнобольных". К слову, цитата из первого издания (согласно бр. Стругацким): "...В круге облаков высоко /Чернокрылый воробей / Трепеща и одиноко / Парит быстро над землей. // Он летит ночной порой, / Лунным светом освещённый, И, ничем не удручённый, / Всё он видит пред собой: / Гордый, хищный, разъярённый. // И, летая словно тень, / Глаза светятся, как день."

Михаил Шевелев

Изучил с помощью Ivan Kurilla новую внешнеполитическую концепцию Российской Федерации, которую сегодня подписал Владимир Владимирович. Думал, что-то сенсационное, а оказалось, что это я уже читал. Лет сорок назад в совхозе под Волоколамском, где мы шабашили, была стенгазета. В ней рубрика «Они позорят коллектив», моя любимая. В ней – текст: «Тракторист Жуков в пьяном виде сел за руль и уронил трактор с моста в реку. Что могло кончиться плохо».

Игорь Тышкевич

Владимир Путин подписал указ об утверждении концепции внешней политики Российской Федерации. Документ достаточно объёмный и интересен несколькими концептуальными утверждениями. Часть из них касается описание желаемого места России в мире, часть специфике политической активности. Но, если отбросить излишнюю корректность, то имеем фиксацию статуса бензоколонки, которая всем угрожает из-за выстроенного забора. И, параллельно, пытается развернуться на восток.

Для начала стоит обратиться к преамбуле. Уже в пятом пункте Путин определяет статус РФ как, фактически, страны-бензоколонки с ядерным оружием. Приведу просто цитату «Место России в мире определяется наличием у нее значительных ресурсов во всех сферах жизнедеятельности, ее статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), участника ведущих межгосударственных организаций и объединений, одной из двух крупнейших ядерных держав, государства – правопреемника (правопродолжателя) Союза ССР.»

Леонид Невзлин

В опубликованной сегодня очередной версии путинской Концепции внешней политики Россия обозначается как самобытное государство-цивилизация. Никак не меньше. Путин очень верит в свою миссию в истории России. Видит себя властителем и собирателем Русского мира. Но на самом деле результатом его деятельности будет превращение России в Московию – малоразвитую региональную державу. Какой она и была бы, если бы не встроилась в европейскую политическую и культурную жизнь.

Сама по себе Россия – унылая территория с безрадостным населением, привычное состояние которого – влачить печальное существование в нищете и без перспектив в будущем. Так себе основания, чтобы Московская Русь могла претендовать на то, чтобы считаться самостоятельной цивилизацией.

Превращение Москвы в культурный и политический центр, позже развитие соперничающего с ней Петербурга – все это неразрывно связано с Европой, принадлежностью к европейской цивилизации, частью которой Россия и является. Что породила Россия сама по себе, что дал миру тот самый пресловутый «русский мир»? Литература, музыка, изобразительное искусство – все то, что было сосредоточено в Москве и Петербурге в XVIII – XX вв. – все это неразрывно связано с Европой, проникновением европейской культуры и образования в российскую жизнь. Извлечь Россию из Европы или убрать Европу из России – и в остатке будет, может, и самобытная, но малопривлекательная Московия. Которая будет загнивать потихоньку в роли сателлита чуждой ей китайской цивилизации. Своими московиты китайцам, очевидно, не станут.

Уже на следующий день после объявления новой внешнеполитической концепции Россия по ротации стала страной-председателем Совета безопасности ООН.

Вера Афанасьева

«Даже не пытайтесь шутить сегодня, россияне. Все равно вы меня не перешутите»

Ваша российская реальность

Вот только три шуточки к первому апреля:



1. Россия с сегодняшнего дня - председатель Совета безопасности ООН.

2. Лукашенко предложил «мирный план» и одновременно назвал своим полученное от России ядерное оружие, пригрозив ударить им по Польше.

3. Путин утвердил «Концепцию внешней политики РФ», главная цель которой в ближнем зарубежье – «превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания».



Ну и какими-такими шутками вы сможете на это ответить, дорогие россияне?

Объявление о новой доктрине и председательство России в Совбезе как нарочно совпали в годовщиной резни в Буче.

Наталья Геворкян

Сегодня год, как российская армия вышла из Бучи, оставив за собой горы трупов мирных граждан, а завтра Россия в порядке ротации займет место председателя Совбеза ООН. Я не понимаю, как там у ооновцев и у мира в целом это укладывается в сознании.

Екатерина Барабаш

С сегодняшнего дня РФ председательствует в Совете безопасности ООН.

Кроме того,

- Джек-Потрошитель назначается главным хирургом Москвы

- Чикатило вручают диплом "учитель года"

- Гитлер становится во главе еврейской общины

- Сталина назначают уполномоченным по правам человека и личным телохранителем Троцкого

- Царя Ирода отправляют няней в ясли

Осталось сделать Путина послом доброй воли в Украине - и мировая программа по внедрению абсурда в жизнь будет выполнена.

За день до того, как к России перешло председательство в Совбезе, постоянный представитель США при ООН заявила, что России не место в Совете безопасности.

Василина Орлова

"Постпред США Линда Томас-Гринфилд заявила, что России не место в Совете безопасности ООН".



Трудно не согласиться. Россия переступила все мыслимые и немыслимые международные законы. Как такая страна может находиться в Совбезе на правах постоянного члена с правом вето - непонятно. Особенно во главе с военным преступником, на которого выписан ордер на арест в международном суде в Гааге.



Исключить Россию из Совбеза ООН можно. Правила ООН это не божественные скрижали последнего откровения, а всего лишь некогда придуманные людьми правила. Все законы и правила меняются с течением времени. Даже законы Хаммурапи, которые служили верой и правдой своей цивилизации в течение веков, были пересмотрены как принцип.



Те, кто говорит, что нельзя исключить Россию из Совбеза ООН, по сути, говорят, что ООН должна быть распущена и на ее месте должна быть создана другая версия международной организации, как после Лиги Наций была создана сама ООН.



С первого апреля (дня дурака) Россия начала председательствовать в Совбезе ООН. Председательство России окончательно дискредитирует эту организацию. Пока Россия в Совбезе, Россия будет парализовывать деятельность ООН. Пришло время исключить Россию из Совбеза ООН.

Анатолий Несмиян

В реальности это ситуация, когда «фарш провернуть назад нельзя». Процедура лишения места постоянного члена Совбеза просто не предусмотрена, поэтому есть только два возможных варианта решения этой задачи в текущей обстановке.



Первый вариант - поступить как Путин с «приостановкой» договора по СНВ. Неважно, что в договоре нет процедуры приостановки - да плевать. Мы приостанавливаем, а вы понимайте это как хотите. Технически США, на территории которых находится ООН, может выдворить российских дипломатов, что и станет решением по этому типу. Пойдут ли на такой дикарский шаг Штаты? Сомнительно, хотя как знать.



Второй вариант - переучредить ООН заново и с новым Уставом. Но это возможно только по итогам глобальной трансформации, которая окончательно сделает всю систему ООН недееспособной. Что это за трансформация - не так уж и важно: война, глобальный катастрофический сбой инфраструктуры, пандемия с реальным катастрофическим результатом, а не вымученным, как в прошлый раз. Важно то, что вся структура ООН утратит свой функционал, который перестанет соответствовать сложившимся реалиям.



На данный момент это тоже из области фантастических предположений, так как устраивать всемирный бадабум по поводу исключения России из Совбеза - ну это сильно затратно.



Но есть третий вариант, который сегодня отсутствует - исчезновение России, ее распад и отказ признавать ни одно образование, возникшее на ее территории, в качестве правопреемника. Во всяком случае правопреемника в плане членства в Совбезе. И это уже теплее, так как такая ситуация гораздо более вероятна, менее затратна и главное - юридически довольно корректна. И все довольны.



Поэтому, думаю, что заявление постпреда - это своеобразная закладка на будущее. В случае, если события на Украине приведут к некоторым трансформациям в России (а исключать такое развитие уже нельзя, так как политика режима подвела страну к крайне опасной черте), этим могут воспользоваться . А заодно и провести реорганизацию самого Совбеза в силу того, что она и без того прошла «по факту».



Американцы лишь столбят участок, обозначая один из вариантов будущего. Если будущее наступит в этом сюжете, столбик на участке уже есть, и к нему можно будет вернуться более обстоятельно.