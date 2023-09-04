Объявлены критерии допуска россиян до соревнований в водных видах спорта

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) утвердила критерии, по которым спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных соревнованиях.
В частности, согласно опубликованному федерацией документу, допускаться до соревнований будут только те спортсмены, которые не были замечены в поддержке войны в Украине. Под ней подразумевается "любая форма вербального, невербального или письменного выражения, явного или неявного, в любое время с начала войны в Украине, в частности, публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях, участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях, а также ношение любой символики в поддержку войны".
Кроме того, в каждой из дисциплин водных видов смогут выступить только по одному спортсмену от России и Беларуси. Таким образом, до международных турниров не будут допущены сборные этих стран по синхронному плаванию и водному поло.
Также критерии допуска включают в себя пункты об отсутствии контракта с российскими или белорусскими силовыми структурами и запрете на использование национальных флагов и гимнов.
В World Aquatics утверждают, что ранее были проведены опросы среди спортсменов. "Полученные результаты свидетельствуют о высокой степени поддержки установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки боевых действий на Украине, а также отсутствие национальных флагов и гимнов. 67% спортсменов поддерживают участие индивидуальных нейтральных атлетов, отвечающих строгим критериям", - говорится в заявлении международной федерации.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на российских спортсменов. Они допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. Под санкции, в частности, попали сборные России по футболу и хоккею, а также российские футбольные клубы. Они не могут участвовать ни в мировых, ни в европейских турнирах.
- В результате из-за войны и санкций более двухсот российских спортсменов сменили или собираются сменить спортивное гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Среди них как начинающие спортсмены, так и известные во всём мире - например, победительница мирового первенства по шахматам Александра Костенюк, которая теперь выступает за Швейцарию.
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