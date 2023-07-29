Сабля наголо. Итоги скандала после поединка Харлан и Смирновой

27 июля одну из сильнейших саблисток мира, украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию в Милане за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом. Спустя день, 28 июля, дисквалификацию саблистки приостановили до окончания ЧМ, а Международный олимпийский комитет (МОК) пообещал выделить ей дополнительную квоту для участия в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Кто может стоять за очередным скандалом на соревнованиях по фехтованию? И как на него отреагировали в Украине и России?

Черная карточка для украинской фехтовальщицы

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года на основании рекомендаций МОК спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в мероприятиях Международной федерации фехтования (FIE). 10 марта 2023 года FIE поддержала возвращение спортсменов из этих стран на соревнования организации. Решение приняли на внеочередном конгрессе, во второй половине апреля 2023 года оно вступило в силу. На июльском чемпионате мира в Милане российские и белорусские спортсмены участвуют в квалификации на Олимпийские игры-2024 – при условии "нейтральности и индивидуального допуска". Украина, по словам министра молодежи и спорта страны Вадима Гутцайта, предупредила организаторов чемпионата о том, что ее спортсмены не будут пожимать руку "нейтральным" атлетам из России. Этот вопрос обсуждался, том числе 26 июля на встрече представителей Федерации фехтования Украины с членами FIE. На ней украинская сторона подтвердила, что ее спортсмены после окончания поединка продемонстрируют только "салют" [скрещение клинков на вытянутой руке] и после этого покинут дорожку.

В марте этого года Международная федерация фехтования заставила сборную США отказаться от повязок с украинским флагом. Инцидент произошел на этапе Гран-при по фехтованию в Южной Корее. На открывшемся несколько дней назад чемпионате мира по фехтованию в Милане произошел новый скандал. Украинка Ольга Харлан выступала на чемпионате на следующий день после того, как Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о бойкоте соревнований с участием спортсменов из России и Беларуси. В откорректированной версии документа отмечается, что украинским атлетам можно выступать на турнирах, где присутствуют представители России и Беларуси, если они не участвуют в них под своими национальными флагами.



27 июля украинская саблистка победила россиянку со счетом 15:7 в ходе своего первого сражения на ЧМ-2023. После поединка Анна Смирнова, как предполагают правила соревнований, подошла пожать руку Ольге Харлан, но украинка отказалась от этого жеста и предложила удариться шпагами. Получив отказ, Харлан покинула манеж, а россиянка осталась и ждала почти час, пока та вернется или судьи примут какое-либо решение.

Затем российская сторона подала протест против украинки. Соответствующее письмо продемонстрировали в эфире российской программы "Есть тема" на "Матч-ТВ". Вскоре Международная федерация фехтования объявила о дисквалификации Харлан на 60 дней из-за нарушения предусмотренных правил соревнований. Фехтование – не первый вид спорта, где украинцы игнорируют рукопожатия со спортсменами из РФ. Украинские теннисистки часто пересекаются с "нейтральными" оппонентками, но каждый раз отказываются подавать им руку после матча. При этом, например, WTA, женская теннисная ассоциация, с пониманием относится к таким решениям украинских спортсменов.

Самая титулованная

32-летняя Ольга Харлан – одна из самых сильных фехтовальщиц мира. Она шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, победительница трех Олимпиад. Ольга родилась в Николаеве в 1990 году. В 14 лет она попала в сборную Украины, а уже через четыре года выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

На выборах в 2012 году саблистка была кандидатом в депутаты Верховной рады Украины от Партии регионов, однако не прошла в парламент. Она назвала свое участие в предвыборной кампании "горьким опытом" и пообещала больше не стремиться в политику. Многие украинские комментаторы также вспоминают, что уже после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе Харлан ездила на соревнования в Россию.

После масштабного вторжения российских войск в Украину Ольга вместе с другими украинскими спортсменами – победителями Олимпиад обратилась к международным спортивным организациям, к спортсменам всего мира с призывом поддержать Украину и остановить войну. Из-за постоянных обстрелов семья Харлан уехала из Николаева. В Николаевской области до сих пор живет ее бабушка. В апреле 2022 года на своей странице в Инстаграме Харлам показала последствия обстрелов родного района в Николаеве, написав, что испытывает ненависть к "русскому миру". Минувшей зимой спортсменка впервые приехала в Николаев с начала полномасштабной войны и своими глазами увидела последствия российских ракетных обстрелов.

Харлан жестко критиковала Международную федерацию фехтования за принятое в марте этого года решение, позволившее россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях во время продолжающейся в Украине войны, развязанной Россией. После того, как стало известно о ее дисквалификации на ЧМ-2023 за отказ пожать руку россиянке Ольга обратилась к своим поклонникам в Инстаграме и так объяснила свой поступок:

"Страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт. Поэтому никаких рукопожатий. Никогда. Я, как и все в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется и мир".

Реакция Украины и России

Запрет FIE на участие титулованной саблистки в международных соревнованиях вызвал бурную реакцию украинского общества. В поддержку Ольги выступили многие военные, политики, спортсмены и общественные деятели.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования вернуть Харлан ее права и разрешить украинской спортсменке участвовать в дальнейших соревнованиях. Действия визави Ольги глава МИД сравнил с действиями российской оккупационной армии в Украине.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя", – написал в твиттере Кулеба.

В поддержку украинской саблистки выступила и первая ракетка Украины Элина Свитолина, напомнив спортивным функционерам, что решение не подавать руку на соревнованиях россиянам и белорусам является твердой позицией украинских атлетов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поделился в твиттере фотографией, на которой россиянка Анна Смирнова запечатлена в шапке-ушанке вооруженных сил РФ с молодым человеком в камуфляже расцветки ВС РФ. Ранее эту фотографию получили из взломанной почты саблистки украинские хакеры.

"Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. А Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинскую спортсменку за то, что она не пожала руку россиянке. FIE, не следует ли воспринимать это как позицию? «Не пахнут ли русские деньги кровью?" – написал Подоляк.

Такое же фото, как и советник главы ОПУ, опубликовал в твиттере и украинский боксер Владимир Кличко, отметив, что Ольга Харлан "сохранила свою честь, отказавшись пожать окровавленную руку фальшивой "нейтральной" спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом".

Федерация фехтования Украины опротестовала дисквалификацию Ольги Харлан. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт обвинил российскую фехтовальщицу Анну Смирнову в провокации:

"Есть случаи в фехтовании, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира. Они не подают руки, а ударяют по клинку и расходятся. Вчера [26 июля] у меня был разговор с главой Международной федерации фехтования и я сказал, что нам недопустимо жать руку врагам нашей страны. Потом Ольга мне звонила по телефону и рассказала, что в техническом директорате ей также подтвердили, что есть возможность не жать руки. Мы договаривались с ней, что она предоставит "салют" судьям, как нужно делать, ударит по клинку и уйдет с дорожки. Но ведь вы видели, что была провокация со стороны российской спортсменки. Она специально шла и держала руку, чтобы пожать Ольге. Ольга ее остановила, но она все равно стояла и ждала", – рассказал Вадим Гутцайт в эфире украинского общенационального телемарафона.

Поединок израильского дзюдоиста Ора Сасон и египтянина Ислама Эль Шехаби, 2016 год:

Украинская саблистка стала одним из символов несокрушимости национального духа и вскоре появится на новой марке "Укрпочты". Эскиз этой марки, как сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский, уже принят в работу.

В России, комментируя скандальную историю на ЧM по фехтованию в Милане, предпочитают не вспоминать о продолжающейся российско-украинской войне, утверждаz, что спорт должен быть вне политики.

"Анна Смирнова вела себя правильно и четко. Было бы досадно, если бы ей еще черную карточку дали. Там же не будут вести расследование, кто хотел пожать руку или не хотел. Смирнова до конца стояла на дорожке, несмотря на то, что проиграла, она хотела завершить свой бой по действующим правилам", – заявил чемпион Европы по фехтованию, россиянин Алексей Якименко.

Недопустимыми считает инциденты, подобные тому, что произошел после поединка Харлан и Смирновой, министр спорта России Олег Матыцин. Он назвал решение FIE о дисквалификации украинки правильным, поскольку, по его мнению, в данном случае речь идет о честном соперничестве.

FIE и российский миллиардер Алишер Усманов

В Киеве обращают внимание на то, что российская сторона многие годы оказывала влияние на Международную федерацию фехтования через российского олигарха Алишера Усманова, занимавшего пост президента FIE с 2008 года до марта 2022-го. Алишер Усманов – российский предприниматель узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Он находится в списке богатейших бизнесменов России и входит в пятерку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. В 2018 году Усманов попал в "кремлевский доклад" Минфина США – список лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину. Усманов приостановил свои полномочия в марте 2022 года – спустя более месяца после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в эфире украинского общенационального телемарафона так прокомментировал предположения о причастности Алишера Усманова к истории с дисквалификацией Ольги Харлан:

"Все может быть, потому что там много людей, работающих на Россию. И многие поддерживают это [дисквалификацию Харлан]. Знаю этих людей, конкретно, кто давил на технический директорат, чтобы они предоставили черную карточку Ольге", – сказал Гутцайт.

О сохранившемся после приостановки президентских полномочий влиянии на FIE Алишера Усманова говорят и в Федерации фехтования Украины. Находящийся в Милане глава этой организации Михаил Ильяшев, выступая в эфире украинского национального телемарафона, допустил, что нынешний президент FEI, грек Эммануэль Кациадакис может быть ставленником Усманова: "Влияние [российской стороны] на FIE очень стильное, ведь много лет Международную федерацию фехтования возглавлял Алишер Усманов, он был главным спонсором. И сейчас же он не ушел в отставку, а лишь отошел [временно] от руководства FIE. Нынешний президент FIE входит в список собратьев и единомышленников, с которыми он [Усманов] работал. Я встречался с главой FIE 26 июля, и мы обсуждали допуск «нейтральных» спортсменов, а также жеребьевку, в результате которой соперниками сразу двух ведущих украинских атлетов стали россияне, выступающие под нейтральным флагом. Это очень и очень странно".

За день до боя Харлам-Смирнова, когда еще действовал приказ Министерство молодежи и спорта Украины о бойкоте соревнований, на которых выступают спортсмены из России и Беларуси, украинский шпажист Игорь Рейзлин не вышел на поединок 1/32 финала чемпионата мира в Милане против россиянина Вадима Анохина.

МОК поддержал Ольгу Харлан

Международный олимпийский комитет (МОК) сразу же отреагировал на скандал с Ольгой Харлан. В организации, как написала радиостанция France24, призвали Международные федерации рассматривать ситуации, связанные с участием украинских спортсменов и гражданами Российской Федерации, выступающих в качестве нейтральных лиц "с высокой степенью деликатности". Позже министр спорта Украины Вадим Гутцайт опубликовал копию письма Харлан от президента МОК Томаса Баха, в котором говорится, что ей выделят дополнительную квоту для участия в предстоящей парижской Олимпиаде е, если она не сможет получить место для участия в Играх из-за утраченных баллов в результате дисквалификации с чемпионата мира. "Будьте уверены, что МОК и дальше будет полностью солидарен с украинскими спортсменами и олимпийским сообществом Украины в эти трудные времена", – подчеркивается в письме.

Вечером 28 июля стало также известно, что Исполком Международной федерации фехтования (FIE) приостановил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан до конца ЧМ-2023 в Милане. Это позволит спортсменке выступить в командном турнире на чемпионате мира в Милане, который также необходим для квалификации на Олимпиаде 2024 года в Париже.