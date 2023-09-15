Объявлены лауреаты Шнобелевской премии

В ночь на 15 сентября прошла церемония вручения Шнобелевской премии – сатирической награды за открытия, которые заставляют "сначала засмеяться, а потом задуматься".

Церемония, традиционно организованная американским журналом о невероятных исследованиях, проходила онлайн. Награды победителям в десяти областях науки вручали настоящие Нобелевские лауреаты.

Премию по литературе получили исследователи необычного ощущения, которое возникает при многократном повторении одного и того же слова. По их мнению, это проявление жамевю – когда знакомое кажется незнакомым, оно обратно дежавю.

В области питания Шнобелевской премией наградили японских учёных за исследования электрифицированных палочек для еды и соломинок для питья. Они обнаружили, что с помощью электростимуляции языка "вкус пищи может быть мгновенно изменён" – например, она будет казаться более солёной.

Награду в области здравоохранения получили разработчики "умного" туалета с идентификацией пользователя по анальному отверстию. Туалет способен анализировать кал и мочу человека на наличие признаков различных заболеваний.

Международная команда, исследовавшая скуку преподавателей и студентов, получила Шнобелевскую премию в области образования. Другая, тоже интернациональная, команда забрала награду в области медицины за подсчёты волосков в ноздрях мёртвых людей.

Лауреаты получили 3D-модель награды, которую нужно собрать самостоятельно, распечатав соответствующий файл, и фальшивую купюру номиналом десять триллионов долларов из Зимбабве (в 2009 году из-за гиперинфляции страна выпустила банкноту в сто триллионов долларов – на неё можно было купить разве что буханку хлеба).