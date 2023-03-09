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Объявлены победители фестиваля документального кино Artdocfest

Скриншот из фильма-победителя фестиваля "Манифест"

Главный приз основого конкурса Artdocfest Open получила картина “Манифест”, смонтированная из роликов, которые российские подростки размещали в социальных сетях, от юмористических школьных заметок до страшных сцен терактов и смертей. Дети убегают от убийцы с винтовкой, от сирены воздушной тревоги, которая оповещает о ядерном ударе, но не могут избежать насилия, преследований за политические высказывания и харасмента со стороны учителей. Режиссёр картины работает в России псевдонимом Энджи Винчито. Это второй случай в истории Артдокфеста, когда награду получает анонимный автор: в 2021 году была награждена лента “Тихий голос” с историей чеченского гея (псевдоним режиссера Река Валерик).

Специальными призами жюри отмечены картины, посвящённые судьбам детей и подростков, две истории происходят в Восточной Украине. Это фильм датского режиссера Саймона Вильмонта “Дом из осколков” о детском доме в приграничной зоне, и картина украинки Алисы Коваленко “Мы не погаснем” о компании подростков из донбасского поселка. Оба фильма снимались до военного вторжения России в Украину и представляют коллективный портрет "детей катастрофы". Фильм Вильмонта номинирован на Оскар. Фильм Коваленко был показал на Berlinnale и уже приглашен на многие мировые фестивали, автор продолжает работать в зоне боевых действий как волонтер и режиссер.

Главный приз жюри второго конкурса Baltic Focus получила лента датско-польского производства “Аполлония, Аполлония”. Несколько лет режиссер Леа Глоб снимала современную художницу Аполлонию. Провокативные портреты героини напоминают Фриду Кало.

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