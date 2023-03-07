Внимание: Украина

Война, политика и документальное кино. Как документалисты помогают людям понять, что происходит на самом деле, в районах боевых действий? Что значат фильмы о жителях Бучи и разрушенном Мариуполе после того, что уже известно о действиях российских военных из новостей и телеграм-каналов? Каков Донбасс накануне войны глазами молодых людей?
Как помогают русским зрителям понять самих себя и то, что произошло с Россией после вторжения в Украину, фильмы о ГУЛАГе и современных политзаключенных?
В студии Виталий Манский, президент “Артдокфеста”, автор фильма “Восточный фронт”, и его соавтор Евгений Титаренко, доброволец-госпитальер, автор ленты “Война за мир”. По скайпу на связи кинокритик Антон Долин.
Эфир в 19.05
Ведет программу Елена Фанайлова
Видеоверсия программы
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