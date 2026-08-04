Bloomberg: объём переработки нефти в РФ упал до уровня 2002 года

Средняя производительность переработки нефти в июле в России составила 3,6 миллиона баррелей в сутки. Это минимальный уровень за почти 25 лет - с мая 2002 года, утверждает Bloomberg со ссылкой на выводы EA Analytics. Производительность продолжает падать - в начале июля та же компания сообщала, что средняя производительность российских НПЗ составляет 3,91 миллиона баррелей в сутки. Уже тогда это было самым низким показателем за последние 20 лет.

Проблемы с нефтепереработкой связаны прежде всего с украинскими ударами по НПЗ. По данным Bloomberg, в течение июля было нанесено не менее 30 ударов по крупным НПЗ, нефтяным танкерам, морской и трубопроводной инфраструктуре. Это второй по интенсивности месяц атак с начала полномасштабного вторжения. Если же учесть ещё восемь ударов по танкерам в районе черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, за которые Украина официально не брала на себя ответственность, то июль становится рекордным месяцем по числу подобных атак.

Цели ударов становятся всё более разнообразными, что усиливает неопределённость вокруг российской нефти, подчёркивает Bloomberg.

В России продолжается топливный кризис, который начался в мае в аннексированном Крыму, а в июне распространился на российские регионы. При этом в ряде регионов объявили о смягчении ограничений на продажу топлива, что может свидетельствовать о некоторой стабилизации ситуации. Сообщается о закупках Россией топлива за рубежом.