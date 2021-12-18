Объём ущерба на загоревшемся корвете в Санкт-Петербурге пока не установлен

Объем ущерба загоревшемуся в пятницу вечеру корвету на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге пока непонятен. "Это еще предстоит выяснить. После того, как пожарные завершат свою часть работ, на корабль должны попасть специалисты и провести все расчеты", - рассказал один из источников "Интерфакса".

Пожар начался около семи вечера по местному времени. Спустя четыре часа, по информации оперативных служб, пламя на строящемся корвете "Проворный" удалось локализовать. По разным данным, пострадали двое-трое пожарных. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Это почти весь корвет. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности, говорится в репортаже телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Газета "Известия", ссылаясь на источник, сообщила, что при пожаре корпус корвета не получил повреждений, однако серьезно пострадали надстройка и главное антенно-мачтовое устройство. В оборонно-промышленном комплексе СМИ сообщили, что на "Проворном" нет ни вооружения, ни экипажа.

Строительство корвета "Проворный" велось 8 лет, с 2013 года. Это второй корабль проекта 20385, головной корвет которого - "Гремящий" - недавно усилил Тихоокеанский флот России. Этот корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр".

"Проворный" должны были сдать флоту в конце 2022 года. Сроки могут измениться в зависимости от ущерба, который причинил пожар", - сказал в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.