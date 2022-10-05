"Стучали, пинали дверь". Обыски у членов движения "Голос"

5 октября у участников движения "Голос" в разных регионах прошли обыски. Все они находятся в статусе свидетелей по делу о дискредитации российской армии, которое возбудили в Иванове против наблюдателя за выборами Михаила Гусева. Кроме того, полицейские пришли с обыском в московский офис движения. В "Голосе" считают, что власти оказывают давление на гражданских наблюдателей в преддверии президентской избирательной кампании 2024 года, до старта которой осталось менее 15 месяцев.

Обыски прошли у сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца, членов совета "Голоса" Виталия Ковина, Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, псковского наблюдателя "Голоса" Екатерины Новиковой, депутата Завеличенской волости от партии "Яблоко" Николая Кузьмина и электорального эксперта Сергея Шпилькина. Также полицейские пришли к главному редактору "Псковской губернии" Денису Камалягину. Днем ранее обыск прошел у председателя регионального отделения "Голоса" в Челябинской области Натальи Гусевой. В некоторых случаях полицейские изъяли технику, банковские карты и заграничные паспорта.

"Приходили в 6:20. По совершенно надуманному предлогу, возбуждено какое-то уголовное дело в Иваново на активиста. А пришли почему-то ко мне. Изъяли всю телефонную и компьютерную технику, флешки, загранпаспорт и банковские карточки", – рассказал РБК Григорий Мельконьянц.

В квартире электорального эксперта Сергея Шпилькина, который находится не в России, полицейские выломали дверь. В момент обыска дома была его жена.

"В 6 утра начали ломиться в дверь, – рассказал Шпилькин. – Дома была моя супруга, дверь тут же взломали. Изъяли компьютеры, носители, некоторое количество книг, связанных с выборами, и грамот. Кажется, изъяли мою грамоту лауреата премии "ПолитПросвет". Их интересовали вещи, связанные с выборами. Никакая дискредитация, которая предположительно была обоснованием обыска, никого не интересовала. Постановление об обыске адвокату не показали, так что нам неизвестно, что там написано".

Рано утром полицейские также пришли домой к родителям главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина, который находится не в России.

"В половине седьмого утра они пришли по моему фактическому адресу проживания, к родителям, но их тоже в этот момент не было дома. Соседи им рассказали, что было шесть человек: двое в форме, четверо в штатском. Стучали, пинали дверь минут пять, а потом ушли".

По мнению Камалягина, одна из целей этих обысков – забрать у людей всю технику.

"Я думаю, в этот раз они пришли ко мне по той же причине, что и в марте. Тогда прошли обыски по девяти адресам в Пскове. Причиной было уголовное дело о клевете на губернатора, и тоже за публикацию в телеграм-канале, очень похожая история – все те же полицейские, которые хотят прийти и забрать технику, оборудование и припугнуть вдобавок. По уголовному делу о клевете нам еще не вернули ничего из изъятого. У нас было еще административное дело: в начале марта к нам тоже приходили в редакцию и забрали все, что было. Спустя три месяца вернули только две трети, а еще треть куда-то потерялась", – рассказал Камалягин.

Поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии, в рамках которого прошли обыски, стала публикация в телеграм-канале активиста из Иванова Михаила Гусева. Вероятно, речь идет о посте, в котором активист опубликовал отказ следственного комитета возбудить против него дело об уклонении от армии. "Видимо Ивановский военкомат очень сильно обиделся на то, что я уехал из России из-за нежелания идти в армию фашистов и оккупантов, которая убивает мирных граждан Украины и бомбит жилые дома, и попросил СУ СК России по Ивановской области возбудить на меня уголовное дело", – написал Гусев в начале августа.

В марте полицейские составили на Гусева протокол по статье о дискредитации военных из-за пикета с плакатом "*** *****". После этого активиста исключили из вуза, а потом ему вручили повестку в армию. В мае Гусев покинул Россию и теперь находится в Сербии.

Как рассказала член совета "Голоса" Ирина Мальцева, Михаил Гусев принимал участие в наблюдении за выборами и проходил соответствующие тренинги "Голоса".

"Он был достаточно результативным наблюдателем, активным. Он наблюдал за выборами и в качестве просто наблюдателя на избирательном участке, и в качестве члена территориальной избирательной комиссии. Наблюдал он от каких-то партий, потому что они дают направления, но обучение он проходил на семинарах и лекциях "Голоса", – говорит Мальцева.

В "Голосе" уверены, что уголовное дело против Гусева было использовано как предлог, чтобы оказать давление на участников движения.

"Дело Гусева – всего лишь предлог. Целью было именно руководство движения "Голос", – считает член совет "Голоса" Виталий Аверин. – Гусев не является полномочным участником движения, не является учредителем, не входит в его органы управления, что важно. Он не функционер "Голоса" и никакого вознаграждения от нас не получал. Единственное, что он мог получить, – это какие-то благодарности, как человек, который принимал участие в наблюдательских миссиях и имел какие-то особые достижения на этом поприще. Власти не нравится наша деятельность, и мы связываем происходящее с подготовкой к президентским выборам как венцу "спецоперации" и транзита".

Из всех людей, к которым полицейские пришли с обысками, Гусев лично знаком лишь с членом совета "Голоса" Ириной Мальцевой. Она покинула Россию в начале марта, однако у нее дома тоже провели обыск.

"Сейчас в квартире проживает мой сын, у него изъяли всю технику, ноутбуки, планшеты, жесткий диск с компьютера. Изъяли все мои старые паспорта. У меня там были плакаты, связанные с борьбой за мир. В марте я планировала провести экскурсию "Иваново в годы Великой Отечественной войны" и готовилась к ней. Я сделала подборку для экскурсии: фотографии военных лет города, плакаты "За мир". Эту подборку они тоже изъяли. Самое главное, конечно, техника, телефон – у меня до сих пор нет связи с сыном. На обыске присутствовали представители Центра "Э". И конечно, никто не объяснял, на каком основании изымают технику у моего сына, раз обыск должен был быть у меня".

"Они нашли повод, чтобы расправиться с представителями движения "Голос". Это абсолютно прозрачная история. Они ссылаются на канал, в котором пять публикаций и человек 70 подписчиков, и делают этот канал поводом для обысков у руководства "Голоса". Сейчас на НТВ вышла передача, в которой рассказывается об этом деле, и там упоминается Михаил, но только в связи с тем, что он был наблюдателем. Но мало ли, кто был наблюдателем, – никакой связи с людьми, у которых сегодня проводились обыски, ни суд, ни следствие не обосновало, никакой связи тут нет. Это как проводить обыск у Медведева, потому что я рядом с его дачей проходила.

Я не знаю целей этих обысков. Может быть, хотят просто разгромить "Голос", чтобы вообще не поднимали голову. Но то, как жестко задерживали и обыскивали Григория Мельконьянца, как террориста какого-то, свидетельствует о том, что удар был направлен именно на движение "Голос", – рассказала Мальцева.