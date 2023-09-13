"Очень спорный сюжет". 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года. В России широко отмечается столетие со дня рождения первой женщины – героя Советского Союза. Пропагандисты призывают брать с нее пример современным молодым людям, в особенности – российским гражданам, воюющим в Украине.

В личном мужестве Зои Космодемьянской сомневаться не приходится. Документы свидетельствуют о том, что, попав к фашистам, она стойко вела себя и на допросах, и перед казнью. Сложнее обстоит дело с оценкой операции диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входила Зоя Космодемьянская.

Выкурить из теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом

Небольшая группа из комсомольцев-добровольцев, как и многие другие подразделения, действовала во исполнение приказа Ставки Верховного Главнокомандования. Первый пункт приказа так определял задачу: "Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40–60 км в глубину от переднего края и на 20–30 км вправо и влево от дорог". Целью было "выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом".

Практика выжженной земли приводила к тому, что на оккупированных территориях замерзать под открытым небом приходилось и мирному советскому населению. Этим бедствием объясняется поведение жителей деревни Петрищево, в которой Зоя Космодемьянская лично сожгла три дома. Когда вслед за этим она пыталась поджечь сарай с сеном, стоявший в дозоре крестьянин позвал на подмогу оккупантов. Не было сочувствия и со стороны двух женщин, оставшихся без крыши над головой. Перед казнью одна жительница деревни окатила Зою Космодемьянскую помоями, а другая ударила палкой по ногам.

В эти дни мероприятия памяти Зои Космодемьянской продуманы так, чтобы охватить максимально широкую аудиторию. В театрах идут спектакли, посвященные героине. В больших и малых музеях проходят выставки. В том числе, в парке "Патриот", и все чаще – с привлечением мультимедийных средств, когда подлинность предмета отходит на второй план, а на первый выдвигается эффектность и доходчивость. В первую очередь это проекты, адресованные детям. Своими наблюдениями делится преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета и автор цикла документальных фильмов "Письма с Беломорканала. Слово новомучеников" Кирилл Алексин:

Почему, когда Хатынь сжигают – это плохо, а когда деревню в Подмосковье – это хорошо?

– У меня есть дочь, ее зовут Досифея и она учится во втором классе. Я периодически открываю в интернете страницу "Разговоров о важном" и смотрю, что там предлагают дальше. Так вот, 18 сентября будет урок, посвященный Зое Космодемьянской. Я захожу на сайт своего родного церковного округа, и вижу, что в Тихвинской библиотеке – выставка, посвященная Зое Космодемьянской. Я в некоторой растерянности. Кроме того, что это, в принципе, очень спорный сюжет – насколько хорошо жечь деревни. На мой взгляд, это неочевидно. Почему, когда Хатынь сжигают – это плохо, а когда деревню в Подмосковье – это хорошо? Безусловно, когда человек отдает за что-то жизнь, это заслуживает уважения. Но я сильно сомневаюсь, что это образец для подражания, особенно для второклассников.

Недавно я подумал, что фамилия Космодемьянская – она же священническая, и решил выяснить, что было раньше. Я узнал, что у Зои Космодемьянской был дед, который причислен к лику святых. Петр Иванович Космодемьянский умер, потому что его растерзали то ли в 1918, то ли в 1919 году. Причиной расправы стало то, что он выступил против того, чтобы во время уборки урожая отдавать лошадей в рамках политики военного коммунизма. Он выступил на сельском сходе, переросшем в народное возмущение. Закончилось это смертью для него и еще много для кого. Думаю, что вот это – образец. Тут можно рассуждать, насколько такое поведение было религиозно мотивированным. С этим можно спорить, но, во-первых, я думаю, что да, было. А, во-вторых, это как минимум – образец гражданской позиции: защита своих односельчан, защита тех, за кого ты отвечаешь, – говорит Кирилл Алексин.

В современной России снова стала внедряться в общественное сознание мысль о малой цене и незначительности каждой отдельной человеческой жизни. Это очевидный возврат к советской идеологии, с ее почти религиозным культом жертвенности. Даже в не военное, мирное время, когда государство костенело в застое, из репродукторов неслось: "Есть традиция добрая в комсомольской семье: раньше думай о Родине, а потом о себе". Для регионального координатора проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Владимира Вшивцева большое число павших в Великую отечественную войну – не национальная трагедия, а предмет гордости.

– Сейчас приходит понимание величия и подвига человека. Представьте, на территории Московской области на сегодняшний день находится 3077 памятников, связанных с историей Великой отечественной войны. Из них 2217 находится на местах реальных захоронений. Когда подходишь к такому памятнику, видишь цифры погибших: пять тысяч, две с половиной тысячи, две восемьсот. Таких памятников – сотни на территориях муниципальных образований. Начинаешь понимать, что сделано нашими предками для того, чтобы мы жили под чистым мирным небом. Подвиг таких людей как Зоя Космодемьянская, вызывает громадное уважение.

На территории Украины фашизм опять поднял голову. Нам Зоя говорит: “Не забывайте, люди!”

Что такое для меня, человека, который сам принимал участие в войне в Афганистане, 18-летняя девушка? Она попала в лапы зверей, которые издевались над ней, но не сломили ее. Она до последней своей минуты призывала уничтожать оккупантов. И тут же встает вопрос – а смог бы я? Во имя той великой страны, в которой мы проживаем. Истории свойственно повторяться. Мы обязательно наступим на те же грабли, если забудем подвиг этих людей. На территории Украины фашизм опять поднял голову. Нам Зоя как раз говорит: "Не забывайте, люди!", – заявляет Владимир Вшивцев.

Научного сотрудника Российского военно-исторического общества Викторию Петракову тоже не смущает, что юная Зоя Космодемьянская сражалась против врага, вторгшегося в ее страну, в то время как Россия как раз наоборот напала на другое независимое государство:

– Со дня гибели Зои прошло много лет, но она не забыта. Есть определенная преемственность в подвигах. Сейчас мы опять оказались во времени, когда вновь видим примеры мужества и отваги, боевого товарищества и готовности отдать жизнь за свою родину.

Семь лет назад историк Марк Солонин принимал участие в программе Радио Свобода "Лицом к событию". С тех пор высказанные им соображения не только не устарели, но, пожалуй, стали еще актуальнее:

– Давайте, поговорим о масштабе события. Три человека, которых послали сжечь деревню Петрищево, у которых с собой в сумке было несколько бутылок с керосином, при любом стечении обстоятельств сжечь эту деревню не могли. Это крохотная капля в общем масштабе операций по уничтожению населенных пунктов, которая производилась в соответствии с приказом Ставки Верховного главнокомандования от 17 ноября 1941 года.

К этой операции привлекли во всех смыслах очень плохо подготовленных школьников

Обнародованы сканы документов: это боевые донесения командования той самой Панфиловской дивизии, которая к 1 декабря 1941 года назвалась уже "8-я Гвардейская Краснознаменная дивизия". Они докладывают, что за прошедшие три дня сожгли 50 населенных пунктов. Через три дня – следующее донесение со следующим перечнем населенных пунктов. Как мы видим, армейские соединения это делали эффективнее. С помощью зажигательных смесей и артиллерийским огнем. А то, что к этой операции привлекли во всех смыслах очень плохо подготовленных школьников – вот это, конечно, преступление. Этих комсомолок-активисток вместо того, чтобы отправить в госпиталь, где бы они, как и положено женщине, ухаживали бы за ранеными, их отправили за линию фронта, где они и сделать ничего не могли, и закончилось все это дело трагически. И Зою повесили. Там была еще одна девушка, она в соседней деревне тоже была повешена.

Вся эта история скверная. Даже не входя в обсуждение того, насколько был целесообразным и соответствующим моменту приказ о тотальном уничтожении населенных пунктов, привлекать к этому совершенно неподготовленных школьников, перебрасывать их через линию фронта – это было преступное безумие или, если хотите, преступная ошибка, – говорит Марк Солонин.