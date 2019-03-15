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Крым, ад и великомученица Зоя Космодемьянская

Крым, ад и великомученица Зоя Космодемьянская
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Молодежное крыло партии "Единая Россия" решило позаимствовать у активистов из Новосибирска идею монстрации – уличного шествия с абсурдными лозунгами. Первые монстрации "Молодой гвардии" прошли в нескольких городах 8 марта. Теперь они готовят еще одну – в пятую годовщину аннексии Крыма, называя произошедшее "воссоединением". Участников монстрации "Молодой гвардии" будут регистрировать по паспорту, а плакаты проверять на соответствие теме шествия. Впервые монстрация прошла в 2004 году в Новосибирске, среди ее организаторов не было политических партий и движений. Властям такие шествия не нравились, часто участников задерживали и штрафовали, а саму монстрацию пытались запретить.

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