При нападении на университет в центре Праги убиты 10 человек

В центре Праги, в здании философского факультета Карлова университета вечером 21 декабря была открыта стрельба. Власти сообщили о десяти погибших и десятках раненых, девять из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый убит, сообщила полиция Чехии. Мэр Праги Богуслав Свобода сообщил, что стрелок спрыгнул с высоты и разбился. По предварительным данным, это студент исторического факультета. У него была винтовка с оптическим прицелом.

Он, как сообщается, кричал, что застрелил отца, а теперь убьёт и других, рассказал в твиттере журналист "Чешского радио" Ондра Соукуп. Кроме стрельбы внутри факультета подозреваемый стрелял по прохожим с крыши.

Стрельба началась около трёх часов дня по местному времени (пять вечера по Москве). Сотрудникам сообщили, что по зданию может передвигаться стрелок с огнестрельным оружием, сообщил один из очевидцев Радио Свобода. Их попросили запереться изнутри в классах.

Преподающий на факультете ведущий РС Сергей Медведев рассказал, что забаррикадировался со студентами внутри аудитории.

Из здания выбегали люди с поднятыми руками, передавали Novinky.cz. Очевидцы распространяли фотографии студентов, прячущихся от нападавших на карнизах. Студенты рассказывают, что при попытке спуститься с балкона упала женщина. О её состоянии не сообщается.

На месте работают спасательные службы, передаёт iDnes. Туда выехал министр внутренних дел страны Вит Ракушан. Район вокруг площади Яна Палаха, где расположен философский факультет, остаётся оцепленным. Рядом с университетом расположены ещё несколько учебных заведений, в том числе школ, католическая церковь, рестораны. В них объявляли эвакуацию.