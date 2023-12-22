Пражский стрелок. Что известно об устроившем бойню в университете

Чехия в шоке. Вечером 21 декабря в самом центре Праги, в здании философского факультета Карлова университета, крупнейшего в стране, были убиты 13 и ранены 25 человек. Нападавший, вооруженный автоматической винтовкой с оптическим прицелом, тоже погиб. По предварительным данным, он был студентом того же факультета. Это первый в истории Чехии случай столь массового убийства в учебном заведении – так называемого скулшутинга. Подобные преступления довольно часты в Соединенных Штатах, случалось подобное в последние годы и в России – в частности, в Казани и совсем недавно в Брянске. Появились сведения о некой связи подозреваемого с Россией – якобы он вел телеграм-канал на русском языке. Что известно о случившемся?

Трагедия 21 декабря

В первой половине дня 21 декабря чешская полиция получила информацию о том, что из городка Гостоунь неподалеку от Праги в чешскую столицу направляется некий молодой человек, который собирается покончить с собой. Пока не разглашается, кто и при каких обстоятельствах предоставил полицейским эту информацию. Были начаты поиски молодого человека. В ходе этих поисков в его доме в Гостоуни полицейские обнаружили труп отца разыскиваемого со следами насильственной смерти.

Как позднее сообщил на брифинге глава полиции Чешской республики Мартин Вондрашек, полицейские явились в один из корпусов философского факультета Карлова университета, где учился разыскиваемый и где в тот день у него должны были быть занятия. Тем временем из другого корпуса того же факультета, на площади Яна Палаха, поступила информация о начавшейся стрельбе. Полицейские прибыли на место происшествия и оцепили здание.

О том, что в тот момент происходило внутри, позднее рассказал преподающий на факультете российский историк Сергей Медведев, ведущий программы Радио Свобода "Археология". Он забаррикадировался вместе со студентами в учебной аудитории.

– Все студенты, которые были со мной, все в безопасности, мы вышли. Мы были на третьем этаже, стрельба, я так понимаю, на четвертом. Лестница была в крови, не вся, но довольно много крови, следы кровавые были. И на первом–втором этажах стояли носилки, как мне показалось, некоторые даже с телами. Мы переждали. Мы практически с момента начала стрельбы больше часа находились в аудитории.

Лиза Чухарова, студентка 1-го курса философского факультета:

– Мы были на занятиях на третьем этаже. Были слышны крики, потом выстрелы. Было непонятно, где стреляют: снаружи или внутри. Сначала у нас одна студентка вышла в туалет и буквально через секунду вернулась в аудиторию и сказала: "Не хочу вас пугать, но у нас в коридоре очень много полиции, спецназа". И уже после этого в аудиторию забежал спецназ, сказал оставаться на своих местах, проверил по углам, что все в порядке. Мы выключили свет, забаррикадировались и стали ждать, чем все закончится. Мы тогда не знали, что вообще происходит. То есть мы не знали, это стрелок, или какое-то другое нападение, или, может быть, массовая драка. И уже минут через сорок, наверное, в забаррикадированную аудиторию вломился спецназ, положил всех на пол. Потом нас с поднятыми руками выводили на улицу. Мы видели очень много крови, очень много носилок, рядом стояли скорые.

Из здания выбегали люди с поднятыми руками. Очевидцы распространяли фотографии студентов, прячущихся от нападавшего на карнизах. Студенты рассказывают, что при попытке спуститься с балкона упала женщина. О её состоянии не сообщается.

Судя по информации властей и описанию случившегося в чешских СМИ, стрелок, расправившись с несколькими людьми внутри здания, поднялся на крышу, откуда продолжал вести огонь и вступил в перестрелку с полицией. Вскоре он был убит – как сообщил начальник пражской полиции Петр Матейчек, покончил с собой в момент, когда к нему приблизились вылезшие на крышу сотрудники полиции. Это был 24-летний студент-историк Давид К. Появившиеся сведения о том, что у него были сообщники, а по центру Праги якобы бродит вооруженная женщина, не подтвердились.

Утром 22 декабря министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил, что удалось установить личности всех погибших. Чешское телевидение передало со ссылкой на представителей пражских больниц, что состояние всех раненых стабильное. Речь идет об огнестрельных ранениях головы, груди, конечностей, а также о переломах – очевидно, при прыжках с высоты в попытке спастись от нападавшего. Среди пострадавших трое иностранцев – граждане Объединенных Арабских Эмиратов и Нидерландов.

Шеф чешской полиции Мартин Вондрашек рассказал журналистам, что в здании факультета был обнаружен "целый арсенал" оружия и боеприпасов, принадлежавший стрелку. По мнению Вондрашека, если бы не быстрые действия полицейских, жертв могло быть гораздо больше. От поступления сигнала о стрельбе на площади Палаха до смерти стрелявшего прошла 21 минута.

На вопрос о том, как одному из студентов удалось пронести в здание столько оружия, ректор Карлова университета Милена Краличкова ответила: "Студенты нередко приходят в здание с большими сумками. У нас учатся люди со всей республики. Сейчас, перед Рождеством, они иногда являются на занятия с багажом – чтобы потом сразу уехать домой к семьям". В СМИ и социальных сетях, однако, звучит всё больше вопросов о том, нормальна ли такая ситуация, и соответствует ли режим безопасности в чешских вузах ситуации в обществе.

Полиция сообщила, что в связи со случившимся по меньшей мере до 1 января в стране будут введены повышенные меры безопасности, появятся полицейские патрули с автоматами, прежде всего в тех местах, которые власти оценивают как "уязвимые". Одновременно идет отслеживание комментариев в социальных сетях, где были отмечены высказывания, одобрявшие действия нападавшего и расцененные как распространение ненависти. Один такой скриншот чешская полиция привела в своем аккаунте в социальной сети Х:

Скриншот: "Минус 11 гендерных укрофильских солнышек с ФФКУ. Плохо, но в следующий раз могло бы быть лучше".

Комментарий полиции: "Авторы самых зверских комментариев будут иметь возможность показать свой героизм в рамках уголовного преследования".

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура. Перед зданием ректората Карлова университета, других чешских вузов возникли стихийные мемориалы – люди ставят свечи, приносят цветы в память о погибших.

Что известно о Давиде К., который назван единственным подозреваемым в массовом убийстве в центре Праги? Глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что стрелок из университета никогда не имел проблем с законом, оружием владел легально. Учился хорошо, однокурсники, однако, описывают его как замкнутого человека, который "особо ни с кем не общался". Подобным образом отзываются обо всей семье К. опрошенные журналистами соседи, жители городка Гостоунь. Странное совпадение: родом из Гостоуни был и некий Давид Любина, убивший в 2005 году в центре Праги оператора одной из чешских телекомпаний, вступившегося за женщину, которой Любина угрожал пистолетом.

Сам Давид К., по данным полиции, скорее всего, связан с еще одним громким преступлением, о котором в Чехии много говорили в последние дни. 15 декабря в Клановицком лесопарке на окраине Праги были застрелены 32-летний мужчина и двухмесячный ребенок. Министр Ракушан сообщил в интервью чешскому телевидению, что речь официально пока идет о версии следствия, но вероятность того, что убийцей мужчины и ребенка был стрелявший в университете, "весьма высока".

Интерес к Польше и семья из Гостоуни

Вечером в четверг, спустя несколько часов после стрельбы в университете, пользователи интернета нашли в телеграме канал, в котором пользователь с такими же именем и фамилией – Давид К. – на русском языке вел "дневник" подготовки к своему преступлению. Радио Свобода попыталось выяснить, мог ли Давид К. иметь связи с Россией, Украиной или другими постсоветскими странами.

В июне 2022 года Давид К. защитил бакалаврскую работу, посвященную Краковскому восстанию 1846 года. За эту работу он был удостоен премии, о чем сообщал официальный аккаунт Философского факультета Карлова университета в мае 2023 года.

Давид К. действительно бывал в Польше: Радио Свобода обнаружило его на снимках с городского концерта в польском городе Водзислав-Сленски в 2014 году. На них он сначала сидит с невеселым лицом в окружении других людей, а затем покидает мероприятие в самом разгаре праздничного концерта.

С помощью опубликованного чешскими журналистами видео Радио Свобода геолоцировало точный адрес дома в городе Гостоунь недалеко от Праги, в котором чешская полиция проводила следственные действия после обнаружения тела убитого отца Давида К. По общедоступным чешским базам данных мы установили трех зарегистрированных по этому адресу человек, вероятно, родственников стрелка. Станислав К., предположительно отец Давида, работал в пражском аэропорту Вацлава Гавела, находящемся по соседству. Он был заместителем председателя профсоюза аэропорта и работал в службе безопасности (об этом позже сообщили и чешские СМИ). Мы нашли в инстаграме пост коллеги Станислава К., в котором он скорбит в связи со случившимся. На вопрос Радио Свобода о том, мог ли сын Станислава К. говорить по-русски или быть связан с какой-то из постсоветских стран, этот человек ответил, что не обладает такой информацией.

Романа К. 1968 года рождения – предположительно, мать стрелка, – инженер, занимающийся оценкой недвижимости. Радка К. – по всей видимости, сестра Давида. В 2021 году она защитила бакалаврскую работу о готовности пражского аэропорта противостоять чрезвычайным ситуациям (в том числе, террористическим актам) в общественных местах. В своем профиле в фейсбуке она указывает в качестве места работы аэропорт имени Вацлава Гавела. На одной из фотографий Радки Радио Свобода обнаружило Давида (сходство подтверждается несколькими системами распознавания лиц). Снимок был сделан в Австрии в 2018 году. Наши сообщения Радка К. не прочитала.

Загадочный дневник

Подлинность телеграм-канала, который, по неподтвержденным данным, был создан Давидом К. и в котором он на русском языке рассказывал о своем намерении устроить массовое убийство, вызывает вопросы. О том, что канал мог принадлежать стрелявшему, говорит и чешская полиция – однако, не уточняя, сделан ли такой вывод на основании общедоступной информации или после изучения гаджетов или компьютера Давида К.

Через несколько часов после того, как журналисты нашли этот канал и уже после смерти стрелка он был переведен в "приватный режим", а затем и вовсе удален. Было ли это сделано полицией Чехии, неизвестно. В распоряжении Радио Свобода остались скриншоты всех сообщений в канале.

Канал был создан 9 декабря и начинался с поста, в котором описывался "дневник" подготовки к стрельбе в школе. В нем есть в качестве вдохновившего стрелка примера упоминаются 14-летняя россиянка Алина Афанаскина, устроившая 7 декабря стрельбу в школе в Брянске, а также 19-летний Ильназ Галявиев, убивший в 2021 году в школе в Казани семерых детей и две учительницы. Вплоть до 21 декабря, дня убийства, канал находился в приватном режиме.

Посты в телеграм-канале написаны по-русски, но с многочисленными грамматическими ошибками, характерными для носителей языка, давно переставших использовать его в повседневной жизни. Некоторые из ошибок – например, "как буд-то" - исключают вероятность того, что текст в канале был создан с помощью машинного перевода. Автор канала использовал современные сленговые слова, например, "кринжатина", что свидетельствует о его знакомстве с русскоязычной подростковой средой, возможно, через онлайн-компьютерные игры.

Как выяснил журналист The New York Times Арик Толер, экспортировав данные канала в сторонний сервис, изначально он имел подпись: "Я вдохновлен Алиной". Самым большим препятствием для того, чтобы атрибутировать этот аккаунт как принадлежавший пражскому стрелку, является тот факт, что первый пост в канале был несколько раз отредактирован, впервые – в 16 часов 55 минут по пражскому времени, когда Давид К. уже был мертв. Сделать это могли либо получившие к каналу доступ полицейские, либо кто-то еще, у кого был пароль к телеграму Давида К.

По одной из версий, канал мог быть создан человеком, не связанным с пражской стрельбой, а затем посты в нем могли быть отредактированы, чтобы создать у читателя впечатление, кто они написаны Давидом К. В пользу этой версии говорит тот факт, что у Давида и его семьи нет никаких видимых связей с Россией или другими странами, где широко используется русский язык, а также то, что о канале стало известно лишь спустя несколько часов после трагедии. Как отмечает в социальной сети X чешский исследователь пропаганды и дезинформации Йонаш Янчарик, теоретически посты в телеграме можно отредактировать задним числом так, чтобы они не были помечены как отредактированные – если вносить правки очень быстро.

Согласно последним сообщениям пражской полиции, Давид К. в прошлом лечился от психических проблем. При этом он был владельцем 12 единиц оружия – нескольких пистолетов, охотничьих ружей и той самой автоматической винтовки. Похоже, расследование дела о стрельбе в Карловом университете принесет еще немало неприятных вопросов.