В Иванове у военного аэродрома упал транспортный самолёт

В Иванове у военного аэродрома Северного разбился военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту находились 15 человек. У самолёта загорелся двигатель.

Самолёт разбился у села Богородское. На месте работают спасатели, останки самолёта горят, дым виден из всего Иванова.

"База" пишет, что самолёт разбился на заходе на посадку. Издание Shot, без ссылки на источник, называет случившееся аварийной посадкой. Утверждается, что экипаж увёл горящее судно от жилых домов. В местных сообществах появлялись видео дыма над городом.

Специализирующийся на оперативной хронике телеграм-канал 112 сообщает, что разбившийся борт базировался в Твери. У него загорелся двигатель при взлёте с Северного, экипаж попытался совершить аварийную посадку обратно на полосу, но не смог этого сделать.

Министерство обороны России сообщило, что на борту разбившегося Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром вылетела комиссия Воздушно-космических сил.

На аэродроме Северный базируются самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и военно-транспортная авиация.

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