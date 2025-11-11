Одесская область ночью подверглась массированной атаке дронами

Российские военные в ночь на вторник массированно атаковали беспилотниками Одесскую область, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По сведениям ведомства, спасатели ликвидировали пожары, которые в результате атаки возникли на объектах энергетической инфраструктуры. В сообщении также говорится об одном пострадавшем.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер уточнил, что атаке подвергся юг региона; один человек получил осколочные ранения. "Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения объектов гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. Повреждены депо "Украинской железной дороги" и административные здания", - написал Кипер.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что в ночь на вторник российские войска выпустили по Украине 119 беспилотников, 53 из которых были нейтрализованы. "Основной акцент удара – прифронтовые территории Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также Одесская область", – отмечается в сообщении ВСУ.

