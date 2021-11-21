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Один из самых известных раскольников РПЦ разбился в автокатастрофе

Епископ Диомид и будущий патриарх РПЦ Митрополит Кирилл, архив

Бывший епископ РПЦ Анадырский и Чукотский 60-летний Диомид (Дзюбан) разбился в ДТП. Он был одним из самых известных раскольников от Русской православной церкви. В 2007 году он выпустил обращение, в котором, в числе прочего, обвинил церковь в соглашательстве с антинародной политикой Кремля, централизации власти вокруг патриарха и экуменизме. За это был лишён сана Архиерейским собором.

Диомид не признал это решение. В его поддержку было собрано 20 тысяч подписей. Он объявил, что отлучает от церкви патриарха Алексия II (Ридигера), будущего патриарха митрополита Кирилла (Гундяева) и других епископов и продолжил обвинять церковь в стяжательстве и обмирщении.

Вокруг иерарха сформировалась группа сторонников ультраконсервативных и монархических взглядов, с которыми он продолжал совершать богослужения. Автокатастрофа, в которой он разбился, произошла 20 ноября в Ленинградской области, когда он совершал пастырскую поездку, сообщают его прихожане.

Кроме Алексия и РПЦ Диомид отдельно критиковал Кирилла. 20 ноября тот праздновал своё 75-летие. Смерть епископа предстоятель РПЦ не комментировал.

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