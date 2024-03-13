Один из ведущих футболистов "Спартака" Промес арестован в Дубае

Один из ведущих футболистов московского "Спартака", голландец Квинси Промес, арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

На родине Промес заочно приговорён к 7,5 годам тюрьмы по обвинениям в контрабанде наркотиков и нанесении ножевого ранения своему двоюродному брату.

Голландская прокуратура будет требовать экстрадиции футболиста. Его арест ведомство назвало "результатом конструктивного сотрудничества с властями Объединённых Арабских Эмиратов".

29 февраля Квинси Промес был задержан в ОАЭ при попытке вылететь в Россию вместе со "Спартаком" после тренировочного сбора команды. Причиной задержания стала автомобильная авария. 14 марта Промес был оштрафован судом, но после этого сразу арестован по запросу Нидерландов.

Квинси Промес – один из лучших легионеров в истории Российской футбольной премьер-лиги. В 2014 году московский "Спартак" подписал с голландцем, которому тогда было 22 года, четырёхлетний контракт, заплатив за него 10 миллионов евро. В 2017 году с Промесом в составе "Спартак" завоевал первые за 16 лет золотые медали. Сам футболист стал лучшим игроком чемпионата по системе "гол+пас". Выступая за "Спартак", Промес вошёл в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю его историю.

В августе 2018 года игрок был продан испанской "Севилье" за 21 миллион евро – для "Спартака" это стало трансферным рекордом. Год спустя Промес вернулся в Нидерланды, где выступал за амстердамский "Аякс". В июле 2020 года футболист на семейной вечеринке, которая проходила у него дома, повздорил со своим двоюродным братом и в завязавшейся потасовке нанёс ему несколько ударов ножом. Игрок был арестован, однако позже отпущен в статусе подозреваемого.

После этого Промес уехал в Россию и снова подписал контракт с московским "Спартаком".

В 2022 году стало известно, что футболиста подозревают в причастности к контрабанде через Бельгию более 1300 килограмм кокаина.