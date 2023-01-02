Одно и то же. Андрей Мальгин - об апофеозе путинизма

"Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", - все мы знаем эту чеканную формулировку, впервые обнародованную Вячеславом Володиным на заседании Валдайского клуба 8 лет назад. Там же, на встрече с участниками клуба, Путин кокетливо отреагировал на этот комплимент: "Это, конечно, совсем неправильный тезис". И добавил: "Россия, конечно, обойдется без таких, как я. В России много людей, но если уж оказался там, где я сегодня нахожусь, я считаю своим долгом сделать все для ее благополучия, развития, и для защиты ее интересов".

А что же, собственно, сделал в истекшем году наш скромный труженик галер для благополучия, развития и интересов России? Подвести итог уместно именно сейчас. Я думаю, что 2022 год стал наивысшей точкой, апофеозом, завершающим аккордом его многолетнего правления. Писатель Дмитрий Глуховский выразился на этот счёт кратко: "Превращение Украины в анти-Россию, подъем русофобии во всем мире и расширение НАТО - целиком заслуга Путина, который приложил неимоверные усилия к тому, чтобы эти абсурдные и маловероятные события осуществились". То есть Путин добился ровно того, с чем собирался покончить.

Находясь во власти собственных фантазий, льстиво подогреваемых окружением, Пвтин не мог не проиграть эту войну

Уничтожение украинской государственности планировалось давно, начало практически осуществляться с 2014 года, однако эти планы то и дело срывались, их приходилось пересматривать. Собственно, когда 1 марта 2014 года Совет Федерации принял решение о вводе войск на территорию Украины, уже тогда можно было всё понять. Принято считать, что своим решением верхняя палата парламента в тот день санкционировала ввод "зелёных человечков" на территорию Крыма. Но это не так: в решении Крым даже не упоминается. Там ясно сказано: "Дать согласие Президенту Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины". И в стенограмме этого заседания, которая до сих пор доступна на сайте Совета Федерации, сенаторы говорят не столько о Крыме, сколько о Харькове, Донецке, Луганске, Днепропетровске, Херсоне, Николаеве… Цели определены, за работу, товарищи!

Для начала, как мы помним, специально обученные и вооруженные "сепаратисты" взяли Донецк и Луганск, но даже две юго-восточные области Уераины не были заняты целиком. К июню 2014 года украинская армия сумела собраться с силами и стала освобождать захваченные территории. Игорь Гиркин со своим войском бежал из Славянска в Донецк, но и Донецк был взят в кольцо. И вот тогда Путин двинул в бой свои танковые армады, отправил псковских десантников, прислал тяжелое вооружение (что привело к катастрофе лайнера MH17), произошёл Иловайск, закончившийся подписанием "Минска-1", потом Дебальцево, завершившееся "Минском-2". Всё это время Путин не забывал о главной цели: подчинении Украины целиком. Нетрудно заметить, как с 2019 года он начал готовить российское общественное мнение к вторжению, но вмешалась пандемия, главнокомандующий самоизолировался в бункере, и планы пришлось отодвинуть.

Сейчас много пишут и говорят о причинах, почему намеченный на конец февраля – начало марта 2022 года кремлёвский блицкриг сорвался. Не буду на этом подробно останавливаться. Путин недооценил боевой дух украинцев, их нежелание мириться с оккупацией, боевые возможности модифицированной украинской армии, реакцию мировой общественности, прежде всего стран НАТО. Находясь во власти собственных фантазий, льстиво подогреваемых окружением, Пвтин не мог не проиграть эту войну. И он её проиграл, это уже ясно уже сейчас, когда значительная доля украинской территории всё ещё занята противником.

Принятые в ответ на агрессию международные санкции значительно ослабили экономический и военный потенциал России. Преступления российской армии, продемонстрированные миру практически в прямом эфире, скомпрометировали не только путинский режим, но и русский народ в широком смысле. Для улучшения репутации понадобятся усилия поколений. Сам Путин стал нерукопожатен – и не надолго, а навсегда.

Но, может быть, не добившись успеха на международной арене, Путин успешен на внутренних фронтах? Казалось бы, уж тут-то тишь да гладь: оппозиционеры либо сидят по тюрьмам, либо изгнаны за рубеж, направо и налево раздаются ярлыки "иностранных агентов", более-менее свободная пресса запрещена, общественная инициатива закатана в асфальт. Тотальная изощрённая пропаганда сумела проникнуть в мозги населения, закрепляя глубоко ложную картину мира. Ни видно никаких нетерпеливых претендентов на президентский пост, даже в амплуа "преемников". Путин "как подкову, куёт за указом указ: кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз..." Царствуй, лёжа на боку!

Стремясь подчеркнуть, что война никак не влияет на ситуацию в стране, что всё идет своим чередом, а наш лидер контролирует все, что происходит вокруг, кремлёвские пропагандисты в ежедневном режиме рассказывают о повседневных заботах Путина, вплоть до его личного участия в открытии индюшачьей фермы. Им не приходит в голову, что такое демонстративное отстранение от реальных проблем, которые коснулись каждой семьи, увеличивает пропасть между гражданами и властью, усиливает к ней недоверие. Мобилизация ну никак не сочетается с событиями на индюшачьей ферме! А ведь в народе подозревают, несмотря на все заверения отдельных руководителей, что впереди и вторая волна, и третья, и так далее... Кладбища разрастаются на глазах, пуще, чем в ковидные ва года, а ведь войне конца не видно, и солдатские ряды кем-тонужно пополнять.



Вот прокатилось по СМИ: "Президент России проводит заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях". В нынешнихъ условиях молодежная политика у Путина проста и всем понятна: иди на войну и умри там. Матерей, потерявших на бессмысленной войне сыновей, Путин успокаивает: "У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же… А Ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута". И вот результат этой "молодёжной политики": десятки тысяч уже в земле, сотни тысяч сумели удрать за границу.

До сих пор у Путина с обществом был заключен негласный договор: коррупция в обмен на стабильность; отсутствие демократии в обмен на стабильность; ограничение гражданских прав в обмен на стабильность. А если из этих формул изъять стабильность, то что останется? Фундамент путинизма - безропотное молчаливое население – подтачивается усиливающейся нестабильностью. И в какой-то момент обнаружится, что молчать эти люди уже не могут. А перед властью на местах встанет выбор: тонуть вместе со всем кораблем или отгрести от него на шлюпках. Так кто же рухнет раньше: Путин или Россия? Вот тут я соглашусь с Володиным: они рухнут вместе. Ведь Путин и Россия теперь - одно и то же.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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