"Одноклассники" и другие продукты VK удалены из App Store

Корпорация Apple удалила из магазина приложений App Store приложения российской корпорации VK, владеющей рядом соцсетей и других сервисов.

В компании VK заявили, что Apple удалила приложения из магазина в одностороннем порядке и без предупреждения. В частности, из онлайн-магазина исчезли соцсети "Одноклассники" и "Дзен", сервис электронной почты Mail.ru, приложения VK "Знакомства", "Музыка", "Мессенджер", "Почта", а также VK Видео и "Skillbox". Впоследствии стало известно, что из App Store удалено и основное приложение VK (соцсеть "ВКонтакте").

В заявлении VK говорится, что компания "никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов". Утвердждается, что "своими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов". Кроме того, "действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях". В VK назвали действия Apple "ничем не мотивированными и неприемлемыми". Приложения VK продолжают оставаться доступными в Google Play и других онлайн-магазинах. Ранее установленные приложения VK продолжают работать на устройствах Apple.

В Apple пока не комментировали удаление продуктов VK из AppStore. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти "рассчитывают получить разъяснения" от корпорации Apple в связи с удалением сервисов VK из App Store, а если разъяснений не будет, то "дальше надо делать выводы о продолжении взаимодействия с этой компанией".

C 1 апреля перестала работать оплата Apple ID со счёта мобильного телефона. Это произошло после того, кк Минцифры России поручило четырём крупнейшим российским мобильным операторам – "Билайн", МТС, Т2 и "Мегафон" - отключить возможность пополнять баланс Apple ID с мобильного счёта. Оплата сервисов Apple, включая подписки, через баланс мобильного из-за этого станет невозможной. Собеседник издания сообщил, что одной из целей запрета стала борьба с VPN-сервисами. Россияне начали активно их использовать после того, как власти начали блокировать отдельные ресурсы и приложения.

Американская корпорация Apple после начала полномасштабной войны России против Украины заявила об уходе с российского рынка. При этом она продолжает сотрудничать с властями России и удаляет приложения по запросу Роскомнадзора — в том числе популярные VPN-клиенты и независимые от российских властей медиаресурсы. Всего цензуре от Apple ранее подверглись более 700 приложений в российском AppStore.

Корпорация VK тесно сотрудничает с российскими властями. Помимо прочего, она является разработчиком активно продвигаемого ими мессенждера MAX. Сам MAX был удалён из AppStore в начале июня, в корпорации объяснили это соблюдением санкций. При этом VK в санкционных списках нет.