Однокурсница Путина Подносова возглавит Верховный суд России

Высшая квалификационная коллегия судей в понедельник единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России. Об этом утром в понедельник сообщают российские СМИ.

Должность главы Верховного суда - высшая в судебной иерархии страны - стала вакантной после смерти 23 февраля прежнего председателя суда Вячеслава Лебедева. Он возглавлял суд более 30 лет, став председателем ещё во времена РСФСР.

Ирина Подносова в 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского университета. В том же году тот же факультет окончил президент России Владимир Путин.

Теперь Путин должен внести кандидатуру Подносовой в Совет Федерации, а тот - утвердить её.

В 2020 году Ирина Подносова возглавила коллегию Верховного суда по экономическим спорам. Это высшая инстанция в вертикали российских арбитражных судов.

С 2018 года Подносова возглавляла Второй апелляционный суд. Ранее она руководила Ленинградским областным судом. В арбитражных судах она ранее не работала. Как писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, в судебной системе Подносова считается весьма влиятельным человеком, "поскольку все понимают, кто за ней стоит".

Как пишет "Коммерсантъ", представляя Подносову в понедельник, председатель Совета судей Виктор Момотов отметил, что она много лет проработала судьёй, у нее блестящее образование и большой опыт организационной работы, она не боится отстаивать свою позицию и оставаться в меньшинстве. О конкретных примерах последнего он не сказал.