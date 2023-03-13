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Время Свободы

Скрытая мобилизация. Повышение призывного возраста в России

UKRAINE-CRISIS/RUSSIA-CONSCRIPTS

Информационный дайджест "Время Свободы", 13 марта

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Время Свободы - Темы дня 13.03.2023.MP3
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему ВСУ Александру Мациевскому, расстрелянному российскими солдатами за слова "Слава Украине!";

В Госдуму внесен законопроект о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя планка будет постепенно повышаться с 18 до 21 года;

13-летняя Маша Москалева, отправленная в детский приют за антивоенный рисунок, остается там уже больше недели. Связи с ней практически нет;

Митинг "Чехия против бедности" в центре Праги;

Заместитель главного редактора Die Zeit о расследовании диверсии на "Северном потоке";

Документальный фильм "Навальный" удостоен премии Американской киноакадемии "Оскар".

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