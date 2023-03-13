Скрытая мобилизация. Повышение призывного возраста в России

Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему ВСУ Александру Мациевскому, расстрелянному российскими солдатами за слова "Слава Украине!";
В Госдуму внесен законопроект о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя планка будет постепенно повышаться с 18 до 21 года;
13-летняя Маша Москалева, отправленная в детский приют за антивоенный рисунок, остается там уже больше недели. Связи с ней практически нет;
Митинг "Чехия против бедности" в центре Праги;
Заместитель главного редактора Die Zeit о расследовании диверсии на "Северном потоке";
Документальный фильм "Навальный" удостоен премии Американской киноакадемии "Оскар".
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