Одной из жертв обстрела Очакова стал ребёнок

В городе Очаков Николаевской области в результате обстрела в ночь на вторник погибли, по данным местных властей, три человека, в том числе ребёнок.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, российские снаряды попали в здание дворца культуры и в два жилых дома. Шесть человек были ранены, среди них четверо детей. В части города сейчас нет водоснабжения и электричества.
В Очакове на берегу Чёрного моря расположена база ВМФ Украины. Российские войска недавно заняли Кинбурнскую косу, отделённую от города проливом, что позволяет обстреливать город из артиллерии. Ударам подвергся и сам областной центр Николаев.
В Лисичанске Луганской области, по данным областной администрации, наканунебыли убиты не менее 8 мирных жителей - утверждается, что снаряд из установки "Ураган" попал в группу людей, собравшихся, чтобы набрать воды. На окраинах города - последнего остающегося под контролем Украины в Луганской области - идут бои. Российские войска пытаются взять его в полное окружение, перерезав дороги, связывающие Лисичанск с Донецкой областью.
Российское Минобороны удары по Очакову не комментировало, про Лисичанск утверждается, что он блокирован с юга.
- Как британская разведка, так и американский Институт изучения войны в последних сводках утверждают, что по действиям российской армии в Украине в последнее время видно истощение её ресурса. В частности, в последние дни Россия произвела мощные обстрелы территории Украины ракетами большой дальности. Это оружие было разработано для поражения целей, имеющих стратегическое значение, но Россия продолжает активно использовать его для получения тактического преимущества. Накануне, по всей видимости, в результате подобного ракетного удара был поражён гражданский объект - торговый центр в Кременчуге, там погибли не менее 18 человек.
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