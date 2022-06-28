Одной из жертв обстрела Очакова стал ребёнок

В городе Очаков Николаевской области в результате обстрела в ночь на вторник погибли, по данным местных властей, три человека, в том числе ребёнок.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, российские снаряды попали в здание дворца культуры и в два жилых дома. Шесть человек были ранены, среди них четверо детей. В части города сейчас нет водоснабжения и электричества.

В Очакове на берегу Чёрного моря расположена база ВМФ Украины. Российские войска недавно заняли Кинбурнскую косу, отделённую от города проливом, что позволяет обстреливать город из артиллерии. Ударам подвергся и сам областной центр Николаев.

В Лисичанске Луганской области, по данным областной администрации, наканунебыли убиты не менее 8 мирных жителей - утверждается, что снаряд из установки "Ураган" попал в группу людей, собравшихся, чтобы набрать воды. На окраинах города - последнего остающегося под контролем Украины в Луганской области - идут бои. Российские войска пытаются взять его в полное окружение, перерезав дороги, связывающие Лисичанск с Донецкой областью.

Российское Минобороны удары по Очакову не комментировало, про Лисичанск утверждается, что он блокирован с юга.