Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна признает офис Светланы Тихановской официальным представительством белорусской демократии.

Таким образом, начался новый этап делегитимизации режима Александра Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Светланы Тихановской. Литва стала первой страной Европейского союза, совершившей этот шаг. Сейчас идут переговоры с другими странами, чтобы открыть в них аналогичные представительства Беларуси, которые будет возглавлять Тихановская.

“Я благодарю Литву за огромную поддержку, которую весь белорусский народ и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, и теперь это официально признано”, – сказала Тихановская.