Евросоюз готовит план помощи реформам в Беларуси на 3 млрд евро

Евросоюз намерен предоставить Беларуси не менее трёх миллиардов евро, как только страна пойдёт по пути демократических реформ, с упором на верховенство права, реструктуризацию госпредприятий и расходы на инфраструктуру.

Об этом говорится в проекте, с которым ознакомилось Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Оно отмечает, что документ под названием "Комплексный план экономической поддержки для демократической Беларуси" может быть официально представлен уже 28 мая.

Телеграм-канал одного из лидеров белорусской оппозиции Светланы Тихановской в пятницу сообщил, что экономический план опубликован, и что он был разработан и принят Еврокомиссией при участии Тихановской и ей представителей. "По оценкам офиса Светланы Тихановской, полный объем международного финансирования – с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других МФИ – составит около 10 миллиардов долларов на первые 3 года Новой Беларуси", - следует из текста в соцсети.

Проект был впервые предложен осенью 2020 года после президентских выборов в августе, победу на которых ЦИК Беларуси отдал авторитарному лидеру Александру Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Многие белорусы с итогами не согласились, назвав их сфальсифицированными. Власти жёстко разгоняли участников многотысячных выступлений против Лукашенко. Возбуждены десятки уголовных дел.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ускорить работу над проектом о поддержке реформ в Беларуси после принудительной посадки в Минске 23 мая самолёта Ryanair, летевшего из Греции в Литву. После приземления в Минске был задержан летевший этим бортом оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич. На родине его обвиняют в организации массовых беспорядков. Телеграм-канал NEXTA, в котором работал Протасевич и который активно освещал акции противников Лукашенко, внесён в список экстремистских ресурсов.

Совет Европейского Союза готовится обсудить инициативу о помощи демократической Беларуси в предстоящие несколько недель. На саммите ЕС 24 мая участники договорились усилить санкции против режима Лукашенко, в том числе, вести запрет на использование белорусскими перевозчиками аэропортов стран-членов блока.

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Лукашенко, выступая в среду в парламенте Беларуси, вновь говорил о попытках внешних сил раскачать ситуацию в стране. "Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению", – сказал, среди прочего, Александр Лукашенко.