"Оказались в минусе"

Падение экономики в России за превые месяцы 2026 года сильнее, чем прогнозировали правительство и Центробанк: снижение продолжается второй месяц подряд, - об этом Владимир Путин сказал на совещании по экономическим вопросам 15 апреля. И потребовал от правительства и Центробанка объяснений ухудшения макроэкономических показателей. Ранее президент РФ не раз заявлял о стабильной ситуации в экономике, хотя экономисты и объективные данные говорили об обратном.

Экономика "не просто замедляется, а уже падает", - считает старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников. Дефицит федерального бюджета в первом квартале 2026 года уже достиг 4,58 трлн рублей и тем самым превысил годовой лимит примерно на 20%.

Повышение налогов и военные расходы толкают российский малый бизнес к закрытию, пишет Financial Times: каждый двадцатый предприниматель в России уже закрыл бизнес. Инвестиционная активность российского бизнеса рухнула до минимума с пандемии, следует из отчёта Центробанка РФ. В мартовском обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования сказано, что вероятность перехода российской экономики к рецессии до 2027 года высока. Денег в России не хватает ни на поддержание жилищно-коммунального хозяйства, ни на ремонт дорог. Бюджетные "дыры" выросли в 74 российских субъектах, вынуждая власти, как сообщает "Новая газета Европа", урезать траты.

На следующий день после совещания с Путиным глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. Вызывает вопросы, что в ЦБ только сейчас увидели эти проблемы, ведь отток мигрантов идёт уже давно, о нехватке работников. прежде всего мужчин, в гражданском секторе из-за войны и релокации твердит бизнес.

Что касается инфляции, то Банк России намерен в 2026 году подвести черту под пятью годами высокой инфляции. В правительстве, чтобы удержать рубль от колебаний вслед за ценой на нефть, решили рассмотреть возможность возобновления валютных операций по бюджетному правилу Если нефть дорогая (выше “цены отсечения”), Минфин на “лишние” рубли покупает в Фонд национального благосостояния (ФНБ) золото или иностранную валюту - сейчас это китайские юани. Если нефть дешевая, Минфин продает запасы из ФНБ. Валютные операции в рамках бюджетного правила были приостановлены в марте до июля 2026 года.раньше июля.

