Представитель назначенной России администрации в Мелитополе заявил, что в случае захвата российской армией Запорожья в городе может быть возобновлено производство автомобилей "Запорожец". Он сказал, что это будет сделано по примеру возрождения автомобильного бренда "Москвич" на бывшем заводе Renault в российской столице.

"Мы видим, как сейчас положительно воспринято жителями России возвращение понятия автомобилей "Москвич", которые на новых платформах, в новом дизайне и с хорошими техническими данными готовятся к выпуску. Аналогично и в Запорожской области", — приводит российское государственное агентство ТАСС слова члена российского совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Рогов считает возможным возобновить производство на Запорожском автомобилестроительном заводе, расположенным в одноимённом городе. На предприятии собирали автомобили Lada Волжского автозавода, Renault Arkana и две модели Kia. Они собирались из машинокомплектов, производимых в России, работы были прекращены после начала войны в феврале 2022 года. Производившие комплекты заводы в России также были остановлены.

Город Запорожье находится под контролем Украины. 8 июня его посещал президент страны Владимир Зеленский. На этом участке фронта наблюдается затишье. 8 июня представитель украинского министерства обороны заявлял, что под городом обустраивают оборону резервные российские части со старыми танками Т-62.