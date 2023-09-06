Оккупационные власти признали "тактический" отход из Работино

Назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий признал, что российские войска оставили село Работино. Отступление, как он утверждает, было тактическим шагом.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <…> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", — цитирует слова Балицкого в эфире "Соловьев Live" РБК.

Балицкий утверждает, что российские войска заняли главенствующие высоты возле населённого пункта Работино, который, по его словам, "остался только на карте", а украинские силы находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает, добавил глава оккупационной администрации.

Минобороны России отступление из Работино до сих пор официально не подтвердило. Накануне в ведомстве утверждали, что за предыдущие сутки российской армией были отражены две атаки47-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино.

Посёлок находится на первой линии обороны российских войск в направлении на Токмак и далее на Мелитополь. Российские военные удерживали его с марта 2022 года. Это село небольшое, площадью всего 3 квадратных километра. До войны, по официальным данным, там проживало меньше 500 человек.

Бои на подступах к нему велись с начала украинского наступления в июне. В конце августа сообщалось о прорыве украинских военных в само Работино. 28 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объявила, что украинские военные освободили Работино.