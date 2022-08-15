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Оккупационные власти Запорожья предлагают объявить режим тишины вокруг АЭС

Запорожская атомная электростанция

Оккупационные власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской атомной электростанции в ответ на призывы ООН и западных стран к России о выводе войск с территории АЭС.

Это "отрезвило бы" Украину, заявил член пророссийской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов, передаёт РИА Новости.

С марта территорию станции контролируют российские войска. В последние недели её неоднократно обстреливали, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.

Накануне 42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции, из её ближайших окрестностей и со всей Украины. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ – исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.

  • Москва заявляет, что российские военные размещены на АЭС только для её охраны в условиях войны. Москва призывает инспекторов МАГАТЭ посетить объект, заявляя, что визиту мешает украинская сторона. Киев говорит, что Россия должна вывести войска, чтобы визит прошёл в соответствии с украинскими законами.
  • ООН призвала Россию и Украину организовать вокруг станции демилитаризованную зону. С аналогичным призывом выступала Украина, его поддержали несколько стран, включая США. Москва это предложение не поддерживает.

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