Оккупационные власти Запорожья предлагают объявить режим тишины вокруг АЭС

Оккупационные власти Запорожской области предложили объявить режим тишины вокруг Запорожской атомной электростанции в ответ на призывы ООН и западных стран к России о выводе войск с территории АЭС.

Это "отрезвило бы" Украину, заявил член пророссийской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов, передаёт РИА Новости.

С марта территорию станции контролируют российские войска. В последние недели её неоднократно обстреливали, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.

Накануне 42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции, из её ближайших окрестностей и со всей Украины. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ – исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.