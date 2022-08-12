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Лицом к событию

Россия угрожает новым Чернобылем

Чернобыльская АЭС. Апрель 1996 года

Российские войска оккупировали территорию, на которой находится Запорожская атомная электростанция. Ситуация на этом участке закономерно обострилась. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах, которые могут привести к ядерной катастрофе, которая накроет сразу несколько стран. Международное сообщество требует у России уйти с захваченной территории. Эксперты МАГАТЭ считают, что только это снимет опасность. Россия сопротивляется. Тупик? Но в тупике это оставить нельзя. Что дальше? В эфире политолог Владимир Фесенко, военный эксперт Алексей Мельник и физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

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