Россия угрожает новым Чернобылем

Российские войска оккупировали территорию, на которой находится Запорожская атомная электростанция. Ситуация на этом участке закономерно обострилась. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах, которые могут привести к ядерной катастрофе, которая накроет сразу несколько стран. Международное сообщество требует у России уйти с захваченной территории. Эксперты МАГАТЭ считают, что только это снимет опасность. Россия сопротивляется. Тупик? Но в тупике это оставить нельзя. Что дальше? В эфире политолог Владимир Фесенко, военный эксперт Алексей Мельник и физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева