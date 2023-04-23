Около 140 россиян ждут эвакуации из Судана в посольстве в Хартуме

Около 140 граждан России, находящихся в Судане, обратились в дипломатические представительства с просьбой об эвакуации. Сейчас большинство из них находятся в российском посольстве в Хартуме. В здании Нубийской митрополии заблокирована женщина с ребёнком, она не может выйти из-за обстрелов.

Посол России в Хартуме Вячеслав Черновол заявил, что на консульском учёте в Судане состоят около 300 российских граждан. Он уточнил, что помимо россиян в посольство с просьбой об эвакуации обращаются и граждане других стран СНГ.

По словам Черновола, в Хартуме продолжаются уличные бои, поэтому выход за пределы территории посольства затруднён, что препятствует эвакуации.

Россиянка с ребёнком, чьё имя не называется, сообщила государственным СМИ, что приехала в митрополию на Пасху. Из-за обстрелов она уже почти неделю не может выйти за пределы здания.

Нубийская митрополия - епархия Александрийской православной церкви в Хартуме. Там находится единственный в Судане православный собор. Территория епархии обнесена высокой стеной.

Вячеслав Черновол сообщил, что до 30 апреля над Суданом действует бесполётный режим. Посол надеется, что для эвакуационных рейсов будут сделаны исключения. Однако, отметил он, пока об этом речи не идёт, поскольку аэропорт Хартума находится в зоне боевых действий.