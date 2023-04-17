"Кровавый мародер" против "грязного лжеца". Кто победит в Судане?

В Судане росшая все последние месяцы напряженность между соперничающими военными лидерами перерастает в открытую гражданскую войну. Бои идут уже на всей суданской территории, включая исторически многострадальные регионы Дарфур и Южный Кордофан. Столица Хартум подверглась бомбардировке с воздуха, в городском аэропорту удар был нанесен по летному полю и гражданским авиалайнерам, в то время как перепуганные пассажиры прятались в здании. Убиты уже не менее 100 человек, ранены не менее тысячи. Кто одержит победу – пока непонятно. Как неясно и то, имеют ли какое-то отношение ко всем этим событиям наемники из ЧВК "Вагнера", чье присутствие в Судане признает уже и сам Кремль.

После того как 11 апреля 2019 года в Судане, третьем по размеру территории государстве Африки, произошел сопровождавшийся кровопролитными столкновениями военный переворот, в результате которого был отстранен от власти вызывавший почти всеобщую ненависть диктатор Омар аль-Башир, им непрерывно правят военные. При этом Судан давно погрузился в перманентный хаос, его все время сотрясают народные волнения и попытки новых переворотов. Сперва страной управлял так называемый Переходный Военный совет Судана, который позднее заменил Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Де-факто сегодня Судан – военная диктатура, хотя формально – президентская республика во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.

Окончательно надежды на утверждение демократии в Судане рухнули полтора года назад, когда два самых могущественных местных военных правителя – то есть Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки "Силы быстрого реагирования " (СБР), сформированной на базе известного военными преступлениями "арабского племенного ополчения" "Джанджавид" – вместе захватили власть в результате очередного переворота. Именно они теперь они воюют друг с другом.

Почти все страны-соседи Судана прилагают разнообразные усилия, чтобы примирить враждующие стороны и погасить конфликт, обоснованно опасаясь, что боевые действия и нестабильность переползут и на их территории. Африканский союз заседает в перманентном режиме, а Египет и Южный Судан предложили выступить посредниками между соперничающими группировками. Но ни одна из сторон в Судане пока не продемонстрировала никакой готовности к перемирию – более того, оба враждующих лидера делают крайне кровожадные выпады в адрес друг друга.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сначала заявил, что готов к переговорам с "Силами быстрого реагирования", если те первыми согласятся сложить оружие, но потом передумал и обозвал недавнего заместителя "кровавым мародером". В ответ командующий СБР генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Дагало назвал своего вчерашнего начальника аль-Бурхана "грязным лжецом и преступником" и пообещал, что его войска либо передадут его в руки правосудия, либо он "умрет как собака". Также он заявил, что его войска намерены сражаться, пока не захватят все военные базы регулярной армии.

Поступают постоянные сообщения о жертвах и раненых, причем противоречивые. По данным телеканала "Аль-Джазира", в ходе столкновений в Эль-Обейде и Хартуме по меньшей мере трое мирных жителей погибли и десятки получили ранения. По данным "Аль-Арабия", в Северном Дарфуре по меньшей мере двое мирных жителей были убиты и 26 ранены. Ещё трое мирных жителей там были убиты выстрелом из гранатомета, а одна женщина получила пулевое ранение. В заявлении Суданского комитета врачей говорится, что двое мирных жителей были убиты в аэропорту Хартума и один человек был застрелен в штате Северный Кордофан. Сообщается о десятках убитых и сотнях раненых во время боев в городе Фаро-Баранга в Западном Дарфуре. Западные информагентства уточняют, что 56 погибших, чья смерть подтверждена – только гражданские лица. Число убитых военных и повстанцев неизвестно, журналисты говорят о "десятках".

Масштабные боевые действия начались с того, что утром 15 апреля боевики "Сил быстрого реагирования" атаковали несколько баз армии в Хартуме и в его пригородах. Потом боестолкновения начались в крупных городах Джабра, Кафури и Шамбат. Бойцы СБР заявили, что захватили аэропорт Мераве и ближайшую военную базу, аэропорт Хартум и базу Соба, нанеся "большие потери вооруженным силам". Стрельба была слышна в Хартуме возле Генштаба армии и правительственной резиденции, названной недавно в честь правителя "Аль-Бурхан". Отряды СБР позднее окопались на аэродроме, а правительственные войска разместили бронетехнику у президентского дворца. Еще позже повстанцы объявили, что захватили президентский дворец – хотя представители генерала аль-Бурхана это отрицают – и аэропорт Аль-Абейд.

Боевики СБР и бойцы Переходного суверенного совета теперь все время сообщают о своих победах в разных районах и провинциях. 16 апреля правительственная армия сообщила, что отбила нападение на главный стадион Sports City в Хартуме. Следующие боестолкновения произошли на Хартумском мосту через реку Белый Нил. Одновременно начали поступать сообщения о боях во втором по значению городе Омдурман, в том числе с применением тяжелой артиллерии и танков.

Суданские ВВС, оставшиеся на стороне Переходного суверенного совета, продолжают наносить удары по базам и позициям СБР. Артиллерийский огонь сейчас слышен в разных частях Хартума. Бои также ведутся в столице штата Северный Дарфур Эль-Фашири. К вечеру 16 апреля правительственные войска объявили, что командующий силами СБР в штате Белый Нил сдался, а лагеря повстанцев "Тайба" и "Соба" уничтожены. Тем временем в Аль-Фашири силы повстанцев пытались захватить местный аэропорт и другие здания. Вскоре стали поступать сведения о боях в крупнейшем портовом городе Порт-Судан на Красном море.

Авиакомпания Saudia сообщила, что в результате обстрела в аэропорту Хартума был повреждён один из ее самолетов. Сейчас все мировые авиакомпании отменили рейсы в Хартум. На спутниковых снимках, сделанных 16 апреля, видны густой черный дым в небе над аэропортом и два горящих больших транспортных самолета Ил-76. Согласно спутниковым снимкам, опубликованным британской The Times, с субботы там сгорели как минимум четыре авиалайнера. По словам жителей суданской столицы, в городе периодически отключается электричество, и во время многочасовых непрекращающихся боев они прячутся в подвалах. В воскресенье одна из неуправляемых ракет попала в резиденцию посла Норвегии в Судане, к счастью, никто не пострадал. Как заявил спецпосланник генсека ООН по Судану Фолькер Пертес Трое, вечером 16 апреля в результате боев в Судане погибли три сотрудника Всемирной продовольственной программы ООН.

Военный правитель Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, стоявший за переворотом 2019 года и отстранением бывшего диктатора Омара аль-Башира – кадровый военный, когда-то и сформировавший на базе "Джанджавид" выполнявшие в последние годы функции жандармерии и внутренних войск отряды "Сил быстрого реагирования", теперь восставшие против него. Сам он повинен во многих преступлениях, например, в кровавом подавлении мирных протестов летом 2019 года, названных впоследствии "Резней в Хартуме" – именно руками СБР.

25 октября 2021 года генерал аль-Бурхан возглавил военный переворот, после которого объявил о введении чрезвычайного положения и о роспуске правительства и полу-гражданского Суверенного совета. Он несколько раз заявлял, что в июле этого года в стране наконец пройдут честные всеобщие выборы – хотя неоднократно делал это и раньше, постоянно перенося их дату. Сейчас, в четвертую годовщину свержения диктатора аль-Башира, он как глава "Переходного суверенного совета" вновь заявил, что пока "не готов передать власть гражданским лицам" – что и вызвало ярость его вчерашнего соратника Мухаммада Хамдана Дагло, главы отрядов СБР.

О жизненном пути генерал-лейтенанта Мухаммада Хамдана Дагло, ныне возглавившего вооруженное сопротивление официальным военным властям Судана, в целом известно довольно мало. Это выходец из кочевого арабского субэтноса шоа, сын торговцев верблюдами, бросивший школу после 3 класса и записавшийся в ополчение "Джанджавид" – где сделал быструю карьеру. В конце именно Омар аль-Башир и назначил его главой этой группировки, преобразованной еще тогда в "Силы быстрого реагирования". Вместе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом он постоянно входил в составы всех правивших Суданом военных, "переходных" и "суверенно-переходных" советов – пока аль-Бурхан окончательно сейчас не монополизировал власть.

Интересно, что последнее время из всех правящих Суданом военных именно Мухаммад Хамдан Дагло чаще других посещал Россию и высказывался в поддержку строительства российской военно-морской базы на Красном море, в последний раз в 2022 году. Строительство такой базы было согласовано еще Омаром аль-Баширом незадолго до его свержения в 2019 году. Несмотря на отстранение аль-Башира, переговоры между Москвой и Хартумом продолжались. В конце концов соглашение наконец было утверждено, во время визита в середине минувшего февраля в Африку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Россия получит порт, который позволит ей контролировать один из важнейших перекрестков на мировых судоходных путях, подходы к Суэцкому каналу и выход в Индийский океан. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием – и эксплуатировать его горнорудные месторождения. В первую очередь – золотоносные шахты.

Хотя теперь судьба этого соглашения, очевидно, вновь повисла в воздухе, можно предположить, что российская морская база в Судане все же появится – так как всем военным в Хартуме, кто бы из них сейчас не одержал победу, срочно нужны и деньги, и союзники на международной арене, и кроме как в Москве (или в Пекине) искать их больше негде. Западные страны и международные финансовые организации иметь дела с суданскими генералами, запятнавшими себя репрессиями и массовыми убийствами, отказываются, тем более – давать им новые кредиты и списывать долги. При этом Судан – одно из африканских государств, по сути десятилетиями находящихся в состоянии войны – как гражданской, так и с разными соседями. Это и постоянная вражда с Южным Суданом, отделившимся в 2011 году, и столь же кровопролитные конфликты в других областях государства – в Дарфуре и в Южном Кордофане.

Москва все последние годы вообще играла во всех внутренних суданских делах очень заметную роль. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), РФ была и остается основным поставщиком оружия в Судан. Доля российской военной техники на вооружении суданской армии достигает 87 процентов (и еще 8 процентов – это оружие производства КНР). Еще в правление Омара аль-Башира, который в Кремле считался одним из самых перспективных союзников в Африке, Судан стал одной из немногих стран, признавших аннексию Крыма.

​Многие СМИ, в том числе Радио Свобода, не раз писали об активной деятельности, которую развивают в Судане структуры, связанные с Евгением Пригожиным – присутствовавшим на большинстве встреч высших российских чиновников с разными суданскими руководителями, начиная с 2014–2016 годов. В частности, еще несколько лет назад Пригожин договорился о разработке в Судане принадлежащей ему компанией "М Инвест" золотых месторождений (каждый год добыча золота в Судане достигает 100 тонн, это третье место в Африке), охраной которых занялись бойцы "ЧВК Вагнера".

Параллельно наемники из России, присутствие которых в Судане Кремль теперь признает, выступают там в роли военных инструкторов. Они тренировали и суданские спецподразделения, занимавшиеся в последние годы разгоном массовых народных антиправительственных выступлений. Сегодня, по информации западных разведслужб, бойцы "ЧВК Вагнера" занимаются в Судане (как и других африканских странах) эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Эти обвинения Москва отвергает.

Сегодня в Судане основным инструментом Пригожина, по данным западных разведслужб и СМИ, является находящаяся под санкциями США фирма Meroe Gold, дочерняя компания "М Инвест", которая занимается добычей золота, поставляя суданским военным оружие и обучая их армию и провластные военизированные формирования – в первую очередь те самые "Силы быстрого реагирования" Мухаммада Хамдана Дагло, сейчас выступившие против главы военной хунты генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана.