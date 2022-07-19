Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине

Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину.
Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск; некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями.
В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший The Moscow Times эту информацию правозащитник.
- На юге России и на Кавказе известно несколько случаев массовых отказов контрактников от участия в войне. Так, росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине: в суды Северной Осетии было подано около 40 исков, а в Кабардино-Балкарии зарегистрировали около 140 таких дел. При этом республика является лидером по числу отказавшихся продолжать боевые действия – речь идет о пяти сотнях человек.
- В начале марта 12 уволенных за отказ ехать в Украину бойцов кубанской оперативной роты ОМОНа "Пластун" попытались оспорить этот приказ как незаконный. Они подчеркнули, что их "прямые служебные обязанности ограничиваются территорией Российской Федерации". Впоследствии девять из 12 теперь уже бывших военнослужащих отозвали иски, а судебный процесс засекретили.
- 8 апреля Кавказ.Реалии сообщал, что 312 военнослужащих из самопровозглашенной Южной Осетии и Краснодара отказались воевать в Украине. Тогда глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов, включая Краснодар, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Ставрополь. По его словам, все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину.
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