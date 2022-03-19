Около 500 учёных - против отчисления студентов за протесты против войны

Около 500 учёных из университетов разных стран подписали открытое письмо против отчисления студентов из Санкт-Петербургского государственного университета за участие в антивоенных акциях протеста.

Среди подписавших обращение - известные в России учёные, в том числе словенский философ и культуролог Славой Жижек, профессор русской литературы и истории культуры в Кембридже Александр Эткинд, эстонский политик и литературовед Михаил Лотман, профессор Колумбийского университета Нью-Йорка Марк Липовецкий, а также группа профессоров и членов-корреспондентов Российской академии наук, российские преподаватели, аспиранты и студенты.

"СПбГУ отрицает, что отчисление студентов может быть политически мотивированно, и ссылается на то, что дисциплинарные взыскания применяются к студентам только в случае нарушения действующего законодательства. Здесь необходимо пояснить, что участие в несогласованных с российскими властями митингах несет за собой административную ответственность за нарушение антиковидных ограничений. Именно это послужило основанием для рассмотрения приказов об отчислении в отношении 13 студентов СПбГУ" - сказано в открытом письме. "Мы считаем своим долгом проявить солидарность и поддержать тех, кто не побоялся выйти и выразить свою гражданскую позицию, несмотря на все риски и возможные последствия".



В начале марта проректор СПбГУ Александр Бабич подготовил 13 приказов об отчислении студентов, которых задержали за участие в митингах против войны в Украине. Позже он отозвал два приказа. На данный момент университет приостановил процесс отчисления студентов для того, чтобы они смогли оспорить административное наказание в суде. Формально студенты были задержаны за нарушение правил проведения массовых мероприятий, в том числе запрета на массовые уличные акции, действующего в Петербурге формально в связи с пандемией.