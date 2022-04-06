СМИ: Около 60 десантников отказалось ехать в Украину 

Около 60 псковских десантников отказались от участия в военных действиях в Украине, сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на свои источники. Некоторым из военнослужащих, по данным издания, угрожают уголовными делами.

Десантники, о которых идёт речь, воевали в Украине с самого начала вторжения российских войск на территорию этой страны. Затем их вывели в соседнюю Беларусь, после чего вернули в место дислокации, город Псков, для перегруппировки. Уже там десятки военных отказались от новой командировки в Украину, по каким именно причинам - не уточняется.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях отказов воевать в Украине представителей российских силовых структур. Утверждалось, что приказам командования не подчинились, в частности, кубанские нацгвардейцы и омоновцы из Хакасии.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический союз, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" - независимыми, Путин потребовал от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.