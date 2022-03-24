Несколько бойцов Росгвардии не поехали в Украину и были уволены

12 бойцов Росгвардии из Краснодара в конце февраля отказались ехать в Украину по приказу командира. Впоследствии в отношении них провели проверку и уволили. Росгвардейцы обратились с иском в суд о восстановлении на работе.

Об этом сообщил в четверг адвокат правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Он написал в Telegram, что 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю, и 11 бойцов из его роты отказались исполнить приказ командира отряда "о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины". При этом отмечается, что с 6 февраля этот отряд ОМОН находился в аннексированном Крыму, куда был направлен на учения "Заслон 2022".

Поступивший приказ бойцы Росгвардии посчитали незаконным. Ни у одного из них с собой не было загранпаспорта. "О командировке на территорию Украины для участия в специальной военной операции, о задачах и условиях этой операции никто из истцов в известность поставлен не был и, как следствие, согласия на нее не давал", – пишет Павел Чиков.

Он отмечает, что интересы истцов в суде представляет адвокат Михаил Беньяш.