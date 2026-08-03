" Туда все яды будут стекать". Около Ладожского озера строится новый полигон отходов

Жители Ленинградской области пишут властям коллективные обращения против строительства нового полигона отходов "Рахья" в непосредственной близости от одноименного поселка и рядом с Ладожским озером, которое снабжает водой Петербург и большую часть региона. Люди тут давно уже жалуются на невыносимую, по их словам, вонь от нескольких ближайших к ним мусорных полигонов. Теперь, боятся они, будет испорчен не только воздух, но и вода.

"Нечисти будут править вечно"

"Снова техника роет землю у воды, снова громкие речи – "никакой беды", снова схемы, галочки, бумаги, печати, только людям это потом разгребать ведь…" – так начинается рэп "Вода все запомнит", написанный Дмитрием Ильиновым в защиту озера, возле которого он живет. Его возмущает намерение областных властей построить новый мусорный полигон всего в 2,7 км от Ладоги, да еще на болотах, внутри которых есть водотоки, которые обязательно, считают местные, вынесут ядовитые отходы в озеро.

Это уже второй ролик Дмитрия, а его друзья и знакомые записали песни – так в защиту Ладоги возникло небольшое молодежное музыкальное движение.

Местный активист Виктор (мы не называем фамилии собеседников из соображений из безопасности) недавно побывал на стройке полигона и рассказывает, что работы там идут уже вовсю.

– Расчищают участок под фундамент. Эта стройка - преступление, и очень жаль, что люди слишком поздно спохватились, чтобы его остановить. Тут должно быть возбуждено уголовное дело, и должен кто-то сесть. Там же меньше 3 км до Ладожского озера. И это не переработка, а обычная свалка. Движение активистов записывает видеообращения, но тут надо письма писать куда-то очень высоко, чтобы на уровне Москвы всё решалось, – считает Виктор.

Люди и пишут. 21 июля инициативная группа местных жителей подала коллективное обращение замминистру природных ресурсов и экологии РФ Джамбулату Хатуову с просьбой проверить законность выбора участка для строительства КПО "Рахья" во Всеволожском районе.

"…вызывает серьезное недоумение одновременное декларирование экологического оздоровления Ладожского озера (проект "Чистая Ладога", обсуждавшийся на ПМЭФ-2026 – СР) и продвижение крупного мусорного объекта вблизи его водосборной территории. …как можно одной рукой отчитываться о восстановлении экологии Ладоги и устранении несанкционированных свалок, а другой рукой размещать новый объект, который сам по себе создает многолетний источник рисков для воды, почв и биоты", – говорится в коллективном обращении.

Его авторы требуют не только провести независимый аудит государственной экологической экспертизы и самого проекта, открыть его материалы для активистов, рассмотреть альтернативные площадки, но и проверить ход мусорной реформы, "цель которой – снизить объем захораниваемых отходов, внедрить их переработку и раздельный сбор мусора, а не множить новые опасные полигоны рядом с водными объектами".

"Установка комплексной помойки отходов КПО "Рахья" фактически на берегу Родной Ладоги напрочь убьёт экологию Приладожья и Невы. И отравит питьевую воду для миллионов людей", – пишет один участников группы "Против свалки "Рахья". Спасем Ладожское озеро".

В комментарий другого врывается тема грядущих выборов, до которых не допускают "неправильных" кандидатов: "У нас царизм хотят вести, чтобы выборы не проводить? А потом, и крепостное право ведут? Вот для чего они травят воду по всей стране. Не будет чистой воды, нечисти эти будут править страной вечно".

В репликах некоторых участников слышно эхо ударов украинских дронов: "Какая милота. Вот они построят на Ладоге "кпо", по нему вдарят и ..."

" …Мы с вами не можем повлиять на военных. Но мы можем показать, что нам не всё равно и защищать свою Родную Ладогу! Это наш вклад в победу добра над злом!" – пишет один из участников обсуждения.

Русалка проиграла свалке

Борьба против полигона "Рахья" началась еще в мае-июне 2023 года, когда с грубыми нарушениями были проведены общественные слушания. Главный инженер проекта разместил материалы с опозданием, а вскоре доступ к ним был закрыт. Однако жители собрали 704 замечания к проекту, но при подведении итогов они "потерялись".

Летом 2023 года в деревне Коккорево Всеволожского района прошел флешмоб "Русалки против свалки" и народный сход в защиту Ладожского озера – именно здесь, в 2,7 км от берега, собираются построить комплекс переработки отходов "Рахья". Участники схода потребовали проверить, законно ли выделен участок под полигон, и провести независимую оценку воздействия полигона на окружающую среду.

В январе 2024 года местные активисты собрали деньги на Общественную экологическую экспертизу, которая выявила несоответствие проекта КПО "Рахья" экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям и указала на риск разрушения геомембраны полигона и попадания фильтрата в грунтовые воды. В марте активисты передали обращение против строительства полигона в Администрацию президента, ответ не пришел до сих пор. Зато к декабрю 2024 проект прошел госэкспертизу, в мае получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и разрешение на строительство.

В августе 2025 года активисты оспорили результаты госэкспертизы в суде. В Дзержинский районный суд приходило так много людей, взволнованных исходом дела, что один раз судья закрыла слушания из-за "ремонта зала заседаний". Ходатайство о предоставлении истцам проектной документации на КПО "Рахья" для проведения независимой экспертизы судья отклонила.

В апреле 2026 года суд был проигран, защитники Ладоги подали апелляцию. Но строительство полигона уже началось. Участок огорожен, с него снят плодородный слой, идет обустройство строительного городка, земляные работы и закладка фундамента под будущие корпуса.

Запуск КПО "Рахья" изначально намечался на 2027 год, но теперь сроки сдвинули на 2028-й. Первая очередь рассчитана на 300 тысяч тонн отходов в год, в проект заложена возможность расширения. По более ранним данным ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), полигон рассчитан на 600 тысяч тонн отходов, такое расхождение настораживает его противников – они считают это основанием для аудита проекта. Объем инвестиций – около 7 млрд рублей: 1 млрд вложит инвестор, остальное – льготные кредиты с субсидированием от ППК "РЭО" (публично-правовая компания Российский экологический оператор – СР), курирующей проведение мусорной реформы в России. До недавнего времени ей руководил Денис Буцаев, в марте 2025 года перешедший на пост замминистра природных ресурсов, а в апреле 2026 уехавший из России. Против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, несколько топ-менеджеров РЭО, как пишет РБК, арестованы. Генеральным директором "РЭО" в настоящее время является Ирина Тарасова, однако в СМИ обсуждается кандидатура нового главы Павла Косов.

Санитарная зона полигона захватывает Соколье болото, соединенное протоками с реками Морьё и Рогозинка, впадающими в Ладожское озеро. Официально говорится, что мусор тут будет перерабатываться. Но на самом деле никакой переработки мусора не планируется – только сортировка, размещение (захоронение) и частичное компостирование минимального объема органических отходов.

Это открыто признает генеральный директор застройщика, регоператора АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" (УК ООЛО) Антон Бучнев, которой поясняет, что КПО "Рахья" будет принимать отходы из Всеволожского и Кировского районов и заменит перегруженный полигон в Лепсари. Однако он предостерегает от "подмены понятий": хотя в аббревиатуре КПО содержится слово "переработка", "превращение мусора во вторичный товар – это отдельный бизнес, а ключевая задача КПО – "предварительная сортировка и частичная утилизация". То есть он признает, что отходы будут просто сваливаться на новую площадку.

– Признал это он только тогда, когда мы возмутились и стали всюду писать, что никакой переработки не будет, – говорит активистка Людмила, – а три года назад нам с высоких трибун впаривали, что это будет высокотехнологическое производство с электроникой. Я помню, Дрозденко приезжал к нам во Всеволожск и говорил, что приискал "чудное место" для этого завода. Я тогда встала и спросила, а почему оно так близко от Ладожского озера, ведь туда все яды будут стекать. Он смешался, потом продолжил что-то про переработку, а ко мне подсел его помощник и попросил выйти из зала.

Противники полигона уверены – слово "переработка" в названии – появилось специально для обмана и успокоения местных жителей.

КПО займет около 26 гектаров, мусорные терриконы будут высотой 37 метров– с 12-этажнгый дом. При этом в 12,4 км от строящегося КПО "Рахья" уже действует полигон ТБО "Лепсари", известный своим воздействием на экологию района: в ноябре 2025 года было зафиксировано, что в реку Морьё, протекающую рядом, попали токсичные вещества, вызвавшие массовую гибель рыбы.

Активисты замечают: КПО "Рахья" еще не построен, а июльский мониторинг Роспотребнадзора уже признал почти всю ладожскую воду непригодной для купания.

Кому выгодно?

Заключения любых экспертиз о том, что полигон будет безопасен для людей и окружающей среды, ничего не стоят, считает строитель, инженер-геотехник и житель Ленинградской области Степан.

– Я как специалист могу сказать одно – ни на больших, ни на маленьких площадях получить однородные грунты невозможно. То есть создать абсолютно надёжный полигон – очень дорого. Нужны специальные железобетонные конструкции, этого никто делать не будет. А поскольку грунты разные, в мембране, которую под него подкладывают, будут трещины, и в грунтовые воды просочатся токсичные отходы, – говорит Степан и замечает, что к этому следует добавить человеческий фактор. – Никто не знает, что туда на тот полигон будут кидать. Как только появляется смешанный мусор, не избежать пожаров. Я диссертацию писал по полимербетону и могу чётко сказать, что все полимеры хорошо и долго служат под землёй, если нет повышенной температуры и влажности. Во время первого же возгорания все эти плёнки, которые стелются на больших глубинах, мгновенно разрушаются. Я ходил на приём к зампредседателя комитета по экологии Госдумы Александру Когану, думал, они просто не знают этого. Оказалось, прекрасно знают – им всё пофиг. Они говорят, проект прошел госэкспертизу. Это волшебное слово. Но госэкспертиза отвечает только за наличие необходимых документов в проекте, больше ни за что. Я это обнаружил, когда стал работать судебным экспертом.

По мнению Степана, вся проблема в смешанном мусоре.

– Раньше у нас были смешанные ТКО, но туда не везли продукты питания, органику и просрочку. С 2023 года её начали закапывать на полигонах. И всё это на Рахью тоже повезут. И вонь, удушье будут, как везде. А еще туда возят то, что вообще закапывать не надо – ценное сырье, которое можно переработать. И мы платим триллионы за уничтожение вторичных материальных ресурсов, которые вообще-то стоят очень дорого. Под дождем мусор станет фильтратом. Какое-то время он не будет выходить в озеро, а дальше попадание яда в Ладогу неминуемо, это бомба замедленного действия. Это выгодно только мусорной мафии, владельцам фирм, которые вывозят мусор.

Строит полигон за 9 млрд рублей областной регоператор АО "УК по обращению с отходами в Ленинградской области" (УК ООЛО). Акционеры, они же выгодоприобретатели УК ООЛО – структуры банка "Санкт-Петербург" и правительство Ленинградской области, точнее, КУГИ – областной комитет по управлению государственным имуществом. 75% акций АО УК ООЛО принадлежит компании АО "Анэкс Финанс", структуры, как официально подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, связанной с банком "Санкт-Петербург". Ключевой бенефициар холдинга – семья председателя правления банка Александра Савельева, которому принадлежит 27-28% акций банка, еще столько же – его дочери и топ-менеджерам банка, через трасты и управляющие компании (например, УК "Верные друзья"). Именно структуры Александра Савельева контролируют 75% мусорного регоператора Ленобласти УК ООЛО и прямо заинтересованы в получении прибыли от КПО "Рахья". Как выяснило издание "Деловой Петербург", УК ООЛО входит в число так называемых мусорных королей Ленинградской области – ей принадлежат три полигона: в деревне Кути, в посёлке Тракторное и в Сланцах, КПО "Рахья" будет четвертым.

"Все потечет в Ладогу"

Противники полигона считает, что если проект КПО "Рахья" будет реализован, Ладожское озеро в пределах 10-12 км будет отравлено.

– Я считаю, что виновата во всем мусорная мафия, – заявляет местный активист Руслан. – На товарища Буцаева, который занимался мусорной переработкой по всей России, как только завели уголовное дело, он сразу спокойно выехал за границу, его никто не задержал. Но он точно не один работал, кто-то же его в правительстве на работу принимал? Мусорная мафия к тому же тормозит переработку мусора. Ведь в петербургском Технологическом институте разработали технологию переработки, но на неё просто не выделяют денег. .

Активистка Наталья тоже считает, что людям специально морочат голову словом "переработка", а по факту по всей Ленобласти строятся обычные мусорные полигоны, с небольшой сортировочной линией, плохо защищённые от экологических последствий и практически с нулевым КПД.

– Там выборка вторичных материальных ресурсов мизерная, это те же самые полигоны, только за адские миллиарды за счёт роста тарифов. Я это называю мусоропрокатный завод: покатались и отправили мусор в последний путь, – говорит Наталья.

Она гордится тем, что в 2021 году активистам удалось отбиться от КПО "Дубровка", который хотели разместить на обводнённом карьере.

– Нам удалось его внести в государственный водный реестр, тем самым воткнуть им палку в колесо. Это был Невский экологический оператор. Он подал в суд – пытался исключить из государственного водного реестра карьер Дубровка, но не получилось. Мы дошли до Верховного суда, и им отказали. А с КПО "Рахья" не получается пока – у нас всё законодательство заточено на обеспечение такого бизнеса. В открытом доступе проектной документации нет, народ серьёзность проблемы не понимал, да еще государственную экологическую экспертизу протащили не через Северо-Западное региональное управление, а через Москву – быстро, под ковром.

По словам Наталья, осознание проблемы приходит постепенно, благодаря активистам, публиковавшим информацию о том, как живёт Подмосковье с КПО "Нева" в Солнечногорске, КПО "Восток" в Егорьевске, КПО "Север" в Сергиевом Посаде, что творится в Коломне, где из-за КПО "Юг" люди задыхаются от вони свалочного газа, и фильтраты растекаются по земле.

– Все эти проектные решения – это прошлый век. От вони полигона в Лепсари тоже погибают все. А вы что думаете, полигон "Северная Самарка" с другой стороны Всеволожского района лучше что ли, в 6 км от Невы, с теми же стоками фильтратов? Там обводной канал, Безымянный ручей, впадает в речку Чёрную, а она – в Неву. Хотя изначально это был полигон строительных отходов. Но в 2018 году закрывают полигон "Новосёлки" в Приморском районе: начинается мусорная реформа, вступает запрет на размещение полигонов в границах Петербурга. "Новосёлки" закрыли и весь мусор направили к нам на "Северную Самарку", она уже до 80 метров выросла.

"Круче, чем залоговые аукционы"

Мусорная реформа началась в России в 2017 году. Ее цель – сокращение количества полигонов и увеличение переработки отходов. Согласно Федеральному Закону № 89 "Об отходах производства и потребления", реформа предполагает переход к раздельному сбору мусора к 2030 году, жёсткие санкции за ненадлежащую утилизацию, поэтапный отказ от захоронения отходов, пригодных к вторичной переработке. Важные истории писали, что заявленные цели не достигнуты, а основными бенефициарами реформы стали несколько кланов ближайших друзей и соратников Владимира Путина.

По словам Натальи, реформа только увеличила количество мусорных полигонов, в том числе в Ленинградской области.

– Это огромная трагедия, площадь полигонного захоронения постоянно увеличивается. И под все полигоны стелют мембраны, хотя их ни на механические, ни на химические повреждения никто не испытывал. А программы ликвидации чрезвычайной ситуации нет: вот навалили кучу 10 метров, ездят по ней трактора, порвалась мембрана, и всё потекло. Никто ее под землёй менять, штопать не будет. Никаких гарантированных гидроизоляционных свойств там нет.

Самое главное, говорит Наталья, что мусорной мафии не выгоден раздельный сбор, их целеполагание – извлечение прибыли. А самое дешевое, выгодное по себестоимости и высокой доходности – захоронение.

– Тем более у нас Комитет по обращению с отходами, Комитет по тарифам правительств Ленобласти и Петербурга – это бенефициары. Они могут в объёмах играть, в тарифах, никто этого не проверит нормально. Счётная палата уже говорила о неэффективности КПО и мусорной реформы. Буцаев сбежал, у него многомиллиардные хищения, но дело его процветает. Это он замутил эту прокладку в виде Российского экологического оператора в регионах, и понеслось строительство КПО. Эта выстроенная система воровства, коррупции, казнокрадства – даже круче, чем чубайсовская приватизация и залоговые аукционы.

Наталья уверена – для изменения ситуации нужна политическая воля. Потому что мусор производится постоянно, его захоранивают безучётно, непрозрачно, и это вечные доходы.

– Нужно сокращать образование отходов, должна быть возвратная тара, залоговая стоимость. Раньше бутылки сдавали, макулатуру, металл, всё было в обороте. На Западе сейчас в каждом супермаркете можно тару сдать. А у нас посмотрите обычный устав регоператора, там первой целью указано извлечение прибыли. Я считаю, что никакой коммерческой деятельности в социально значимых сферах быть не может, это функция государства. Вообще тариф на вывоз ТКО должен быть заложен в продукте, тогда будет хоть какой-то коэффициент справедливости. Богатый шопоголик купит много и много заплатит, а бедный – мало. Тариф за квадратный метр жилья – безумие.

Наталья вспоминает, как в доковидные времена начинался бизнес по сбору бумаги, пластика, объявлялись места, где можно все это сдать.

– Она считает, что эти ростки убила мусорная реформа, регоператоры все монополизировали, конкурентов, даже крошечных, убрали с рынка. Теперь тот, кто захочет что-то производить из собранного пластика или картона, должен покупать его у регоператора. Но беда в том, что качественного сырья там нет.

Это хорошо понимает и Людмила, которая побывала на полигоне в Лепсари.

– Они были такие гордые, показывали нам свою карусель, на которой они прокручивают мусор, якобы его сортируют для вторичной переработки. Но этот мусор, который изначально был свален в одну кучу, никому не нужен – ни грязный пластик, ни картон, вымокший неизвестно в чем. Они его крутят – и сваливают обратно. Надо бы протестовать, но все запуганы, я сама не хочу пойти на митинг и получить дубиной по голове.

Наталья считает, что все попытки собирать пластик и бумагу в нынешних условиях – это лукавство.

– Люди что-то моют, везут и кому-то отдают за бесплатно, они, конечно, молодцы, но они просто дают повод властям говорить: ну как же, вот у нас раздельный сбор отходов, точки сбора. Но их старания на тарифе не отражаются, а я считаю, что любой труд должен компенсироваться. Кто считает наши ресурсы? Мы помыли бутылочку, воду потратили, мы ее сложили в биг-бэг, потом в машину – потратили бензин, электричество, время. И все потом оказывается в одной куче на помойке.

"Это тоже политика"

Люди возмущены и подавлены перспективой нового мусорного полигона. "Я не знаю, что делать... У меня опускаются руки, когда понимаешь, что отдельной группе персон позволено творить что угодно с большинством. Травить, обманывать, обворовывать, лишать последнего что осталось – природы и истории", – пишет один из участников протестной группы.

"Чинушам совершенно пофиг на возмущения. Они сидят и ржут над нами. как лихо они прикрылись. Кто свалку открывает, всех переселить в окрестности свалки", – пишет другой.

"Это конец экологии", – констатирует третий.

Проект КПО "Рахья", полагает Наталья, скорее всего, будет реализован.

– Единственный способ его остановить – массово требовать не финансировать проект "Чистая Ладога", пока не разберутся с КПО "Рахья". Причем писать надо не в АП, а на какой-нибудь kremlin.ru – там оценивается объём возмущений. Только тогда начинают реагировать. А коллективные обращения не работают. Я в 2021 отвезла обращение с девятью тысячами подписей против КПО "Дубровка", едва допёрла рюкзак с подписными листами. В ответ получила две странички формальных отписок, как и из комитетов. А когда стала писать, что мне не отвечают по существу, проявили халатность и низкий уровень профессионализма, стали угрожать, что я, видишь ли, власть дискредитирую и буду привлечена к ответственности. Я поняла, что с этой властью договариваться бесполезно.

Наталья удивляется, когда люди протестуют против КПО и при этом говорят: "Мы вне политики".

– А почему вы вне политики? Это тоже политика, экологическое направление, выбранное властями, законодательно утверждённое Госдумой. Везде идёт деэкологизация законодательства – что общественные экологические экспертизы, что рубка байкальских лесов. У нас последние 30 лет нет просвещения ни в экономической сфере, ни в экологической. Телевизор победил холодильник. Вот я теперь жду, когда будет наоборот.

В коллективном обращении против проекта "Рахья" говорится: "…косметическое улучшение обращения с отходами не может считаться экологической реформой, если конечная точка движения мусора – это новые массивы захоронения на потенциально опасных площадках. …необходим пересмотр целевых ориентиров отрасли: от управления мусоропотоком – к снижению захоронения и реальному внедрению технологий глубокой переработки".



