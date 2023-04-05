Окопы на пляжах. Когда Украина вернет себе оккупированный Крым

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Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году убедил Украину отказаться от ядерного оружия;

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Дональд Трамп отказался признать себя виновным по всем 34 пунктам обвинений, предъявленных ему обвинений в фальсификации деловых документов;

Космонавт Дмитрий Петелин – о решении оставить его самого и его коллег на орбите еще на полгода;

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