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Время Свободы

Окопы на пляжах. Когда Украина вернет себе оккупированный Крым

Крым -- Линия окопов на побережье от Заозерного до Евпатории, спутниковый снимок от 16 марта 2023 года

Информационный дайджест "Время Свободы", 5 апреля

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Время Свободы - Темы дня 05.04.2023
by Радио Свобода

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Россия только за последние недели построила в оккупированном Крыму десятки фортификационных сооружений;

Билл Клинтон сожалеет, что в 1994 году убедил Украину отказаться от ядерного оружия;

Как боевые действия в Украине сказываются на посевной кампании в стране;

Дональд Трамп отказался признать себя виновным по всем 34 пунктам обвинений, предъявленных ему обвинений в фальсификации деловых документов;

Космонавт Дмитрий Петелин – о решении оставить его самого и его коллег на орбите еще на полгода;

Актер Дмитрий Назаров оштрафован на 50 тысяч рублей за песню «Хотят ли русские войны?»

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