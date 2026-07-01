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Цитаты Свободы

"Окружение Путина редеет". Соцсети – о смерти Сергея Иванова

Церемония прощания с Сергеем Ивановым, Москва, 30 июня 2026 года
Церемония прощания с Сергеем Ивановым, Москва, 30 июня 2026 года

Циничный чекист, рассчитывавший занять место Путина, или простачок, любящий кошек, баскетбол и, по слухам, выступавший против вторжения в Украину? Блогеры обсуждают роль в истории бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова, умершего на прошлой неделе и похороненного вчера в Москве на Троекуровском кладбище.

Иванов был ровесником Путина (он родился 31 января 1953-го, российский президент – 7 октября того же года), и это вызывает у пользователей соцсетей предчувствие новой "гонки на лафетах", подобной той, что происходила в последние годы перед развалом СССР.

30 июня с Сергеем Ивановым прощались в Центральной клинической больнице в Москве. Путин посетил церемонию, несмотря на "плотный график", и, как пишет ТАСС, "провел у гроба не менее 20 минут". Он выразил соболезнования родным покойного, закончившего жизненный путь в должности "специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта".

Владимир Путин у гроба Сергея Иванова, 30 июня 2026 года
Владимир Путин у гроба Сергея Иванова, 30 июня 2026 года

Kirill Ilyin-Adayev

Умер Сергей Иванов, бывший сослуживец Путина по 1-му отделу УКГБ по Ленинграду и области, бывший министр обороны России, бывший претендент на пост президента (в 2008 году у него были большие шансы стать сменщиком Путина, но тот в итоге решил не рисковать и выбрал Медведева). 73 года было, одногодки с Путиным. Оказывается, они смертны.

Януте Лаиминга

Окружение Путина редеет. Камень судьбы, брошенный в это болото, создает смертоносные круги. Скоро страна погрузится в череду пышных похорон. Это и есть та самая хрупкость системы, которая поддерживается до поры до времени кремлевской медициной, а потом рушится от одного тычка пальца судьбы.

Artem Izgagin

Умер Сергей Иванов. И есть в этом что-то очень брежневское. В позднем СССР тоже казалось, что главные люди страны — это часть пейзажа, вроде Кремлевской стены. А потом некрологи пошли один за другим, и вдруг выяснилось, что смертны не только люди. Смертны и политические эпохи.

Сергей Асланян

Не дождался суда и 26.06.2026 удачно умер Сергей Иванов, один из ключевых игроков в окружении Путина, экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель. В Гааге Сергей Иванов сидел бы на одной скамье с Путиным.

Осмотрительно оставаясь в тени, умело пряча содеянное, занимаясь неизвестно чем и отвечая непонятно за что, один раз он все же показательно прогремел на всю страну. Благодаря сыну Саше. 20.05.2005 сын сбил насмерть на регулируемом пешеходном переходе 68-летнюю Светлану Беридзе, скончавшуюся на месте. В тот год папа был Министром Обороны. Милиция не нашла состава преступления в действиях младшего Иванова. К тому же за ночь пешеходный переход перерисовали на новом месте и трассологическая экспертиза уже не могла подтвердить, что преступление было совершено на красный на пешеходном переходе. С той поры папа Сергей Иванов стал заметно осторожней и ни он, ни его семья, на радарах больше не появлялись, избежав скандалов и публичности.

Как и полагается разведчику, умер Сергей Иванов тайком, став внезапной новостью.

Plushev

Умер бывший министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов. Понятно, что я на него смотрю, прежде всего, сквозь личную историю.

Почти 12 лет назад из-за твита про его сына, Михаил Лесин уволил меня с Эха Москвы. А Алексей Венедиктов не согласился. И в конце концов меня восстановили, признав, что увольнение было "ошибкой". Теперь из активных участников той истории живы только мы с Венедиктовым.

Иванов имел все возможности меня закопать, но не стал этого делать

Впрочем, и самого Иванова именно активным участником назвать трудно. В целом, Иванов с самого начала имел все возможности меня закопать, хоть в переносном, хоть в прямом смысле. Но не стал этого делать. Не то чтобы я считаю это невероятно благородным поступком (в целом, звучит как "а мог бы и ножичком по горлышку") - история там не стоила выеденного яйца, ну твит и твит. Но, зная много разных историй мелочной мести людей при власти, это вполне рабочий для них сценарий. С другой стороны, и Лесина, решавшего через мой кейс свои задачи, можно было попридержать. Но он тоже не стал этого делать.

Александр Иванов
Александр Иванов

Алексей Венедиктов

Умер Сергей Иванов, самый близкий человек Владимиру Путину в системе власти. "Сергей мне как брат" - говорил Путин.

А начинал он на филфаке ЛГУ и одновременно учился в Лондоне по линии разведки СССР.

После так называемого "казуса Плющева" в 2014 я несколько раз пересекался со всемогущим главой Администрации, но он ни разу не заговорил со мной.

Ну мне и не надо было.

Константин Боровой

Сергей Борисович Иванов. Как и многие провинциальные недоумки, из "культурной столицы России".

Вместе с Путиным в 1976—1977 годах являлся сотрудником КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

Сергей Иванов как-то примерно в 2004 году собрал в Президент-отеле всех лидеров демократических партий и демократических движений и долго уверял нас всех, что США борются с Россией, пытаясь превратить ее в колонию Запада.

То, как он это говорил, и что он говорил, было похоже на бред не очень ментально здорового человека, что характерно для выпускников школ КГБ, прошедших специальный отбор на антизападную маниакальность и плановое промывание мозгов.

Мне говорили, что сам Путин побаивался его непредсказуемости.

Сам Путин побаивался его непредсказуемости

Побывал претендентом на преемничество, активно продавал себя в этом качестве в СМИ (не напрямую), чем сильно повредил своей карьере. Путин побаивается преемников. Карьера Черкесова-преемника была быстро остановлена солнцеликим.

После неудачного преемничества болтался как "не пришей к узде рукав".

Хотя, успел побывать после этого и главой администрации (держи друзей близко, а конкурентов еще ближе), и министром обороны, и традиционно перед полной отставкой возглавил Совет Безопасности.

Успел побывать и инвестором. "Вот присматриваюсь куда бы инвестировать крупные финансовые ресурсы" - это на одной из инвестиционных ярмарок.

Долго продвигал очень похожего на себя сына. Перебрал для него большое количество синекур - Газпром, Сбербанк, Россельхозбанк, Согаз...

По свидетельству знавших его людей, страдал тщательно скрываемым ментальным расстройством.

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Иванов и начальник ГРУ Валентин Корабельников на церемони открытия новой штаб-квартиры военной разведки в Москве, 8 ноября 2006 года
Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Иванов и начальник ГРУ Валентин Корабельников на церемони открытия новой штаб-квартиры военной разведки в Москве, 8 ноября 2006 года

Сергей Канев

В мир иной отошел очередной путинский дружбан Сергей Иванов по прозвищу "Человекниочем". Ему было 73 года. Службу Иванов начинал в Питере, где и познакомился с Путярой. Затем, его перевели в ПГУ КГБ и отправили в Финляндию, однако, он быстро спалился и шпиона-неудачника перекинули в Кению. Говорили, что в Африке Иванов неплохо подзаработал на контрабанде сапфиров и купил себе кресло заместителя директора европейского департамента СВР. Как только Путин занял пост директора ФСБ, он назначил Иванова своим заместителем. Ну, а дальше все пошло по накатанной: Совбез, министр обороны, глава администрации президента. В 2008 году Иванов был преемником, но его сын в Москве сбил насмерть старушку, и Путин назначил президентом Димона. Сережа проглотил горькую пилюлю и продолжал верно служить Хозяину, хотя сильно забухал. Как рассказывал мне источник из АП, "если хочешь развалить любое дело, то во главе поставь Иванова, и он все угробит". Ну, вот и все, отпрыгался, зато, теперь посмертно снимут персональные санкции США и ЕС. Отгремит на кладбище воинский салют, а потом другие путинские дружки раздербанят остатки финансовой империи покойника и о нем скоро забудут.

Впрочем, пока Иванова помнят – и не только с плохой стороны:

Михаил Вержба

Умер Сергей Иванов. Бывший министр обороны, бывший глава АП, бывший спецпредставитель президента. А ещё большой любитель баскетбола и футбола. Кстати, один из инициаторов создания Единой лиги ВТБ.

Живьём и довольно близко я видел его один раз. И эта встреча меня впечатлила.

Дело было в 2005-м в ...Монако. Там в матче за Суперкубок УЕФА играли наш ЦСКА и английский "Ливерпуль". Мы с сыном Ильёй поехали поболеть за армейцев. Я ещё сделал два репортажа для "Труда". На стадионе Луи II соотечественников было предостаточно - чиновники высокого ранга, бизнесмены, политики, рядовые болельщики. И вот, трибуны уж полны, ложи блещут...

Но два сектора абсолютно пусты. Вдруг из-под трибун строем вышли какие-то крепкие ребята в спортивных костюмах. Почему-то очень непохожие на местных спортсменов. По периметру этот строй окружил пустующие сектора. Ещё минут через десять их стали заполнять российские ... военные.

Представляете, в эпицентре мирового капитализма появились наши солдатики и офицеры. Они и заполнили два сектора. А к своим подчинённым присоединился ... министр обороны Сергей Иванов. Он сидел метрах в пятнадцати от нас с Илюшей.

В перерыве в подтрибунном помещении я разговаривал со служивыми. Идея привезти на матч самых преданных болельщиков, как сказал мне один офицер, принадлежала лично Иванову (в ту минуту я его искренне зауважал). В частях было даже нечто вроде соцсоревнования за право полететь в Монако. И было очень заметно, что победителями стали не блатные штабисты, а самые что ни на есть рядовые вояки-срочники. Некоторые из них поведали мне, что до того дня не то что за границей, а в соседнем районе не бывали. На двух военно-транспортных самолётах их забросили в "тыл врага" на берег Средиземного моря. Было очень трогательно слушать их и смотреть на мелкие сувениры для младших братишек и сестрёнок, купленные на розданные всем карманные деньги.

В частях было даже нечто вроде соцсоревнования за право полететь в Монако

Армейцы на поле тогда проиграли, а российские военнослужащие во главе с министром - выиграли.

Забыл, ребята на трибуне совсем не по уставу буквально облепили Иванова и он, одетый в фирменную рубашку с клубным шарфом на шее, никому не отказал в автографе. И потому пробиться к нему у меня не получилось.

Такая была встреча с Сергеем Борисовичем, которую я хорошо запомнил, а он о ней так и не узнал.

Abu-Ali Niyazmatov

Умер Сергей Иванов, бывший министр обороны России, а позднее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Я встречался и общался с ним несколько раз. Впечатление: очень сдержанный, культурный человек, конечно же, профессионал своего дела. Царство небесное!

Сергей Иванов, заместитель председателя правительства, во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, 4 апреля 2011 года
Сергей Иванов, заместитель председателя правительства, во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, 4 апреля 2011 года

Мария Архипова

Умер бывший глава Администрации президента Сергей Иванов. Ему было всего 73 года.

Советский разведчик. Настоящий чекист. Идейный коммунист. Советский человек, которого в своё время всерьёз рассматривали как возможного преемника Путина.

Я знала его позицию не из слухов. Это моё рабочие общение с ним.

Сергей Иванов был идейным коммунистом, советским человеком. Он не просто выступал за восстановление СССР, а вел серьёзную аппаратную борьбу за свои идеи. Он понимал, что будущее России не в царизме, не в монархической реакции, не в националистическом угаре, а в возвращении к советскому пути, к братству народов и социальной справедливости.

Он был против войны с украинским народом

Он был против войны с украинским народом. Считал, что надо было поддерживать украинских коммунистов, советскую Украину, шахтёров и рабочих Донбасса, рабочие советы Пономарёва, Он выступал за мир с украинским народом на принципах коммунистического братства.

Он был за возвращение Дзержинского на Лубянку — как символа служения советскому народу.

Он поддерживал гражданское общество и идею правозащитного СССР.

Но эта линия шла вразрез с тем, что победило вокруг Путина: монархическая повестка, евразийство , Дугин, националисты, антисоветская реакция, Стрелков, проект Новороссия вместо восстановления братства народов.

За свою принципиальную позицию и несогласие Сергей Иванов был отстранён.

Сергей Иванов это яркий представитель советского народа советской государственной школы — тех, кто ещё понимает, что без СССР Россия превращается в обломок собственной истории.

Вечная память герою нашего времени!

Юрий Шмуклер

Рассказывают, что на похоронах Королева другой космический генеральный конструктор Пилюгин сказал: "Вовремя Серега помер!" Сказано было, видимо, в предвидении трудностей и неудач в "лунной гонке" советской космонавтики со Штатами…

Умер Сергей Борисович Иванов. Один из в прошлом высших чиновников путинской системы власти – министр обороны, первый вице-премьер, глава администрации президента, с августа 2016 года – спецпредставитель президента по экологии. Умер в 73 года – раннем для такого дела возрасте для государственных деятелей России, что странно, учитывая то, как они заботятся о себе и собственном здравоохранении. О причине смерти ничего не сообщается, что необычно.

Карьерный чекист – разведчик, более успешный по этой линии, чем его будущий патрон, не лишенный европейского лоска, свободно говоривший на английском. В государственной деятельности – верный путинец, питавший на определенном этапе какие-то надежды на высшие посты, однако, во всяком случае внешне спокойно перенесший спуск с вершин, увлеченно занимавшийся сбережением своих любимых леопардов, а чаще всего мелькавший в телекадрах на матчах футбольного и, особенно, баскетбольного ЦСКА, что в моих глазах его как-то очеловечивает. Вообще, чтобы человек из высших чинов КГБ болел не за Динамо, а за армейцев – это само по себе вольтерьянство. В последний раз именно на триумфальном для баскетболистов ЦСКА финале лиги я Иванова и видел, и он выглядел счастливым – похоже, он был настоящим болельщиком.

В самых мерзких затеях последних лет его обвинить трудно

В последние годы немногочисленные публичные заявления Иванова по политическим вопросам были совершенно правоверны, но как-то без захлеба, под санкции он тоже попал, но, скорее, по инерции и традиции. В самых мерзких затеях последних лет его обвинить трудно. То ли был поумнее остальных, вроде Бастрыкина, который на питерском форуме прочел стихозу собственного изготовления о том, что хочет "обратно в Союз", где нет всех этих дурацких свобод, то ли просто повезло, и в его положении от него и не требовали особых зверств.

Со смертью Иванова режим потерял один из последних кусочков человекообразности, хотя бы в отношении леопардов. Теперь его уже точно ничто не спасет.

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