"Окружение Путина редеет". Соцсети – о смерти Сергея Иванова

Циничный чекист, рассчитывавший занять место Путина, или простачок, любящий кошек, баскетбол и, по слухам, выступавший против вторжения в Украину? Блогеры обсуждают роль в истории бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова, умершего на прошлой неделе и похороненного вчера в Москве на Троекуровском кладбище.

Иванов был ровесником Путина (он родился 31 января 1953-го, российский президент – 7 октября того же года), и это вызывает у пользователей соцсетей предчувствие новой "гонки на лафетах", подобной той, что происходила в последние годы перед развалом СССР.

30 июня с Сергеем Ивановым прощались в Центральной клинической больнице в Москве. Путин посетил церемонию, несмотря на "плотный график", и, как пишет ТАСС, "провел у гроба не менее 20 минут". Он выразил соболезнования родным покойного, закончившего жизненный путь в должности "специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта".

Kirill Ilyin-Adayev

Умер Сергей Иванов, бывший сослуживец Путина по 1-му отделу УКГБ по Ленинграду и области, бывший министр обороны России, бывший претендент на пост президента (в 2008 году у него были большие шансы стать сменщиком Путина, но тот в итоге решил не рисковать и выбрал Медведева). 73 года было, одногодки с Путиным. Оказывается, они смертны.

Януте Лаиминга

Окружение Путина редеет. Камень судьбы, брошенный в это болото, создает смертоносные круги. Скоро страна погрузится в череду пышных похорон. Это и есть та самая хрупкость системы, которая поддерживается до поры до времени кремлевской медициной, а потом рушится от одного тычка пальца судьбы.

Artem Izgagin

Умер Сергей Иванов. И есть в этом что-то очень брежневское. В позднем СССР тоже казалось, что главные люди страны — это часть пейзажа, вроде Кремлевской стены. А потом некрологи пошли один за другим, и вдруг выяснилось, что смертны не только люди. Смертны и политические эпохи.

Сергей Асланян

Не дождался суда и 26.06.2026 удачно умер Сергей Иванов, один из ключевых игроков в окружении Путина, экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель. В Гааге Сергей Иванов сидел бы на одной скамье с Путиным.

Осмотрительно оставаясь в тени, умело пряча содеянное, занимаясь неизвестно чем и отвечая непонятно за что, один раз он все же показательно прогремел на всю страну. Благодаря сыну Саше. 20.05.2005 сын сбил насмерть на регулируемом пешеходном переходе 68-летнюю Светлану Беридзе, скончавшуюся на месте. В тот год папа был Министром Обороны. Милиция не нашла состава преступления в действиях младшего Иванова. К тому же за ночь пешеходный переход перерисовали на новом месте и трассологическая экспертиза уже не могла подтвердить, что преступление было совершено на красный на пешеходном переходе. С той поры папа Сергей Иванов стал заметно осторожней и ни он, ни его семья, на радарах больше не появлялись, избежав скандалов и публичности.

Как и полагается разведчику, умер Сергей Иванов тайком, став внезапной новостью.

Plushev

Умер бывший министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов. Понятно, что я на него смотрю, прежде всего, сквозь личную историю.



Почти 12 лет назад из-за твита про его сына, Михаил Лесин уволил меня с Эха Москвы. А Алексей Венедиктов не согласился. И в конце концов меня восстановили, признав, что увольнение было "ошибкой". Теперь из активных участников той истории живы только мы с Венедиктовым.

Иванов имел все возможности меня закопать, но не стал этого делать

Впрочем, и самого Иванова именно активным участником назвать трудно. В целом, Иванов с самого начала имел все возможности меня закопать, хоть в переносном, хоть в прямом смысле. Но не стал этого делать. Не то чтобы я считаю это невероятно благородным поступком (в целом, звучит как "а мог бы и ножичком по горлышку") - история там не стоила выеденного яйца, ну твит и твит. Но, зная много разных историй мелочной мести людей при власти, это вполне рабочий для них сценарий. С другой стороны, и Лесина, решавшего через мой кейс свои задачи, можно было попридержать. Но он тоже не стал этого делать.

Алексей Венедиктов

Умер Сергей Иванов, самый близкий человек Владимиру Путину в системе власти. "Сергей мне как брат" - говорил Путин.

А начинал он на филфаке ЛГУ и одновременно учился в Лондоне по линии разведки СССР.

После так называемого "казуса Плющева" в 2014 я несколько раз пересекался со всемогущим главой Администрации, но он ни разу не заговорил со мной.

Ну мне и не надо было.

Константин Боровой

Сергей Борисович Иванов. Как и многие провинциальные недоумки, из "культурной столицы России".

Вместе с Путиным в 1976—1977 годах являлся сотрудником КГБ по Ленинграду и Ленинградской области.

Сергей Иванов как-то примерно в 2004 году собрал в Президент-отеле всех лидеров демократических партий и демократических движений и долго уверял нас всех, что США борются с Россией, пытаясь превратить ее в колонию Запада.

То, как он это говорил, и что он говорил, было похоже на бред не очень ментально здорового человека, что характерно для выпускников школ КГБ, прошедших специальный отбор на антизападную маниакальность и плановое промывание мозгов.

Мне говорили, что сам Путин побаивался его непредсказуемости.

Сам Путин побаивался его непредсказуемости

Побывал претендентом на преемничество, активно продавал себя в этом качестве в СМИ (не напрямую), чем сильно повредил своей карьере. Путин побаивается преемников. Карьера Черкесова-преемника была быстро остановлена солнцеликим.

После неудачного преемничества болтался как "не пришей к узде рукав".

Хотя, успел побывать после этого и главой администрации (держи друзей близко, а конкурентов еще ближе), и министром обороны, и традиционно перед полной отставкой возглавил Совет Безопасности.

Успел побывать и инвестором. "Вот присматриваюсь куда бы инвестировать крупные финансовые ресурсы" - это на одной из инвестиционных ярмарок.

Долго продвигал очень похожего на себя сына. Перебрал для него большое количество синекур - Газпром, Сбербанк, Россельхозбанк, Согаз...

По свидетельству знавших его людей, страдал тщательно скрываемым ментальным расстройством.

Сергей Канев

В мир иной отошел очередной путинский дружбан Сергей Иванов по прозвищу "Человекниочем". Ему было 73 года. Службу Иванов начинал в Питере, где и познакомился с Путярой. Затем, его перевели в ПГУ КГБ и отправили в Финляндию, однако, он быстро спалился и шпиона-неудачника перекинули в Кению. Говорили, что в Африке Иванов неплохо подзаработал на контрабанде сапфиров и купил себе кресло заместителя директора европейского департамента СВР. Как только Путин занял пост директора ФСБ, он назначил Иванова своим заместителем. Ну, а дальше все пошло по накатанной: Совбез, министр обороны, глава администрации президента. В 2008 году Иванов был преемником, но его сын в Москве сбил насмерть старушку, и Путин назначил президентом Димона. Сережа проглотил горькую пилюлю и продолжал верно служить Хозяину, хотя сильно забухал. Как рассказывал мне источник из АП, "если хочешь развалить любое дело, то во главе поставь Иванова, и он все угробит". Ну, вот и все, отпрыгался, зато, теперь посмертно снимут персональные санкции США и ЕС. Отгремит на кладбище воинский салют, а потом другие путинские дружки раздербанят остатки финансовой империи покойника и о нем скоро забудут.

Впрочем, пока Иванова помнят – и не только с плохой стороны:

Михаил Вержба

Умер Сергей Иванов. Бывший министр обороны, бывший глава АП, бывший спецпредставитель президента. А ещё большой любитель баскетбола и футбола. Кстати, один из инициаторов создания Единой лиги ВТБ.

Живьём и довольно близко я видел его один раз. И эта встреча меня впечатлила.

Дело было в 2005-м в ...Монако. Там в матче за Суперкубок УЕФА играли наш ЦСКА и английский "Ливерпуль". Мы с сыном Ильёй поехали поболеть за армейцев. Я ещё сделал два репортажа для "Труда". На стадионе Луи II соотечественников было предостаточно - чиновники высокого ранга, бизнесмены, политики, рядовые болельщики. И вот, трибуны уж полны, ложи блещут...

Но два сектора абсолютно пусты. Вдруг из-под трибун строем вышли какие-то крепкие ребята в спортивных костюмах. Почему-то очень непохожие на местных спортсменов. По периметру этот строй окружил пустующие сектора. Ещё минут через десять их стали заполнять российские ... военные.

Представляете, в эпицентре мирового капитализма появились наши солдатики и офицеры. Они и заполнили два сектора. А к своим подчинённым присоединился ... министр обороны Сергей Иванов. Он сидел метрах в пятнадцати от нас с Илюшей.

В перерыве в подтрибунном помещении я разговаривал со служивыми. Идея привезти на матч самых преданных болельщиков, как сказал мне один офицер, принадлежала лично Иванову (в ту минуту я его искренне зауважал). В частях было даже нечто вроде соцсоревнования за право полететь в Монако. И было очень заметно, что победителями стали не блатные штабисты, а самые что ни на есть рядовые вояки-срочники. Некоторые из них поведали мне, что до того дня не то что за границей, а в соседнем районе не бывали. На двух военно-транспортных самолётах их забросили в "тыл врага" на берег Средиземного моря. Было очень трогательно слушать их и смотреть на мелкие сувениры для младших братишек и сестрёнок, купленные на розданные всем карманные деньги.

В частях было даже нечто вроде соцсоревнования за право полететь в Монако

Армейцы на поле тогда проиграли, а российские военнослужащие во главе с министром - выиграли.

Забыл, ребята на трибуне совсем не по уставу буквально облепили Иванова и он, одетый в фирменную рубашку с клубным шарфом на шее, никому не отказал в автографе. И потому пробиться к нему у меня не получилось.

Такая была встреча с Сергеем Борисовичем, которую я хорошо запомнил, а он о ней так и не узнал.

Abu-Ali Niyazmatov

Умер Сергей Иванов, бывший министр обороны России, а позднее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Я встречался и общался с ним несколько раз. Впечатление: очень сдержанный, культурный человек, конечно же, профессионал своего дела. Царство небесное!

Мария Архипова

Умер бывший глава Администрации президента Сергей Иванов. Ему было всего 73 года.

Советский разведчик. Настоящий чекист. Идейный коммунист. Советский человек, которого в своё время всерьёз рассматривали как возможного преемника Путина.

Я знала его позицию не из слухов. Это моё рабочие общение с ним.

Сергей Иванов был идейным коммунистом, советским человеком. Он не просто выступал за восстановление СССР, а вел серьёзную аппаратную борьбу за свои идеи. Он понимал, что будущее России не в царизме, не в монархической реакции, не в националистическом угаре, а в возвращении к советскому пути, к братству народов и социальной справедливости.

Он был против войны с украинским народом

Он был против войны с украинским народом. Считал, что надо было поддерживать украинских коммунистов, советскую Украину, шахтёров и рабочих Донбасса, рабочие советы Пономарёва, Он выступал за мир с украинским народом на принципах коммунистического братства.

Он был за возвращение Дзержинского на Лубянку — как символа служения советскому народу.

Он поддерживал гражданское общество и идею правозащитного СССР.

Но эта линия шла вразрез с тем, что победило вокруг Путина: монархическая повестка, евразийство , Дугин, националисты, антисоветская реакция, Стрелков, проект Новороссия вместо восстановления братства народов.

За свою принципиальную позицию и несогласие Сергей Иванов был отстранён.

Сергей Иванов это яркий представитель советского народа советской государственной школы — тех, кто ещё понимает, что без СССР Россия превращается в обломок собственной истории.

Вечная память герою нашего времени!



Юрий Шмуклер

Рассказывают, что на похоронах Королева другой космический генеральный конструктор Пилюгин сказал: "Вовремя Серега помер!" Сказано было, видимо, в предвидении трудностей и неудач в "лунной гонке" советской космонавтики со Штатами…

Умер Сергей Борисович Иванов. Один из в прошлом высших чиновников путинской системы власти – министр обороны, первый вице-премьер, глава администрации президента, с августа 2016 года – спецпредставитель президента по экологии. Умер в 73 года – раннем для такого дела возрасте для государственных деятелей России, что странно, учитывая то, как они заботятся о себе и собственном здравоохранении. О причине смерти ничего не сообщается, что необычно.

Карьерный чекист – разведчик, более успешный по этой линии, чем его будущий патрон, не лишенный европейского лоска, свободно говоривший на английском. В государственной деятельности – верный путинец, питавший на определенном этапе какие-то надежды на высшие посты, однако, во всяком случае внешне спокойно перенесший спуск с вершин, увлеченно занимавшийся сбережением своих любимых леопардов, а чаще всего мелькавший в телекадрах на матчах футбольного и, особенно, баскетбольного ЦСКА, что в моих глазах его как-то очеловечивает. Вообще, чтобы человек из высших чинов КГБ болел не за Динамо, а за армейцев – это само по себе вольтерьянство. В последний раз именно на триумфальном для баскетболистов ЦСКА финале лиги я Иванова и видел, и он выглядел счастливым – похоже, он был настоящим болельщиком.

В самых мерзких затеях последних лет его обвинить трудно

В последние годы немногочисленные публичные заявления Иванова по политическим вопросам были совершенно правоверны, но как-то без захлеба, под санкции он тоже попал, но, скорее, по инерции и традиции. В самых мерзких затеях последних лет его обвинить трудно. То ли был поумнее остальных, вроде Бастрыкина, который на питерском форуме прочел стихозу собственного изготовления о том, что хочет "обратно в Союз", где нет всех этих дурацких свобод, то ли просто повезло, и в его положении от него и не требовали особых зверств.

Со смертью Иванова режим потерял один из последних кусочков человекообразности, хотя бы в отношении леопардов. Теперь его уже точно ничто не спасет.