Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Оксфордский словарь назвал "режим гоблина" словом года

Оксфордский словарь назвал словом 2022 года сленговое выражение goblin mode ("режим гоблина"). Об этом сообщает издательство Оксфордского университета.

Выражение "режим гоблина" означает "чрезвычайно эгоистичную модель поведения, отвергающую общественные нормы и ожидания, для которой характерны лень, неопрятность и жадность", информирует издательство.

Впервые фраза "режим гоблина" была использована в Twitter в 2009 году, но получила широкое распространение в феврале 2022 года на фоне отмены ограничений из-за пандемии COVID-19. Издательство полагает, что словосочетание отражает настроение людей, которые не хотят возвращаться к привычному образу жизни после долгой самоизоляции.

Второе место в рейтинге Оксфордского словаря заняло слово "метавселенные".

На третьем месте находится хештег #IStandWith ("я поддерживаю"). Частота его использования выросла после нападения России на Украину. Тогда пользователи соцсетей стали использовать хештег #IStandWithUkraine в своих записях в поддержку Украины.

Больше новостей Радио Свобода:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG