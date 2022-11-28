"Газлайтинг" – слово года по версии словаря Merriam-Webster

Редакция одного из главных словарей английского языка Merriam-Webster выбрала "слово года" – им стало слово Gaslighting. Оно обозначает манипуляторский приём, когда человека заставляют не верить своим глазам, а верить тому, что ему навязывают. Другой известный словарь, Collins, тоже выбрал своё "слово года" - Permacrisis, то есть жизнь в перманентном, постоянном кризисе.

Термин "газлайтинг" в последнее время усилиями публицистов и психологов распространился и в русском языке. В английский же он пришёл в 1944 году после выхода триллера "Газовый свет", главную роль в котором сыграла Ингрид Бергман (за эту роль она получила "Оскара"). По сюжету фильма молодая женщина замечает, что освещение в её доме становится тусклым, когда её муж куда-то отлучается. Муж убеждает её, что это ей только кажется, что у неё галлюцинации и психическое расстройство, и женщина верит в это. Как выясняется позже, муж - преступник, целью которого было объявить жену сумасшедшей, отправить в лечебницу и завладеть её наследством. Для этого он приглушал свет в доме, а жене внушал, что перепады освещения - плод её больного воображения.

Сейчас слово "газлайтинг" в английском широко используется для обозначения психологических манипуляций: например, когда политики или СМИ стараются убедить граждан, что верить нужно их словам, а не своим собственным глазам, ушам и мыслям. Составители словаря Merriam-Webster считают, что этот термин как нельзя лучше подходит для описания нынешней ситуации в мире и в информационном пространстве.

"В наш век дезинформации - фейковых новостей, теорий заговора, троллей в интернете и дипфейков - газлайтинг стал словом нашего времени," - отмечает редакция Merriam-Webster.

В то же время другой авторитетный словарь английского языка, Collins, объявил словом 2022 года слово Permacrisis - то есть "перманентный кризис", состояние жизни в постоянном кризисе. По мнению редакции, этот термин описывает жизнь человечества в 2022 году. Не успели мы прийти к норме против пандемии коронавируса, как на нас навалились война в Украине, глобальные энергетический и экономический кризисы, никуда не ушедшая климатическая угроза и нестабильность власти в Великобритании.

Другими главными словами 2022 года, по крайней мере для англоговорящих людей, Collins считает, например, Partygate - "вечеринкогейт", политический скандал из-за нелегальных вечеринок во время пандемии, приведших к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона; Warmbank - "пункт обогрева" для людей, которые вынуждены в условиях высоких цен на коммунальные услуги экономить на отоплении собственных квартир; Carolean - "Карловский", то есть относящийся к новому королю Великобритании Карлу III; и не требующее перевода слово Kyiv - Киев, название столицы Украины.